ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам

27 августа 2024 в 02:07 Размер текста - 17 +

Власти ОАЭ заявили, что пристально следят за делом Павла Дурова Фото: TechCrunch /Flickr новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в запросе французским властям просит предоставить задержанному бизнесмену Павлу Дурову консульские услуги. Такое заявление сделало МИД страны. «Расследуются дело гражданина Эмиратов. ОАЭ внимательно следит за Павлом Дуровым, который был арестован французскими властями в аэропорт Ле Бурже. Направили запрос правительству Франции о срочном предоставлении задержанному всех консульских услуг», — написано на сайте ведомства. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев сообщил RT , что арест Дурова, вероятно, готовился западными спецслужбами. Предпринимателя допрашивают в рамках расследования по подозрению в киберпреступлениях, пишет «Национальная служба новостей». Ему предъявили обвинение в 12 преступлениях. Дуров пробудет под стражей до 28 августа. Люди по всему миру уже выразили поддержку арестованному в Париже российскому бизнесмену. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в запросе французским властям просит предоставить задержанному бизнесмену Павлу Дурову консульские услуги. Такое заявление сделало МИД страны. «Расследуются дело гражданина Эмиратов. ОАЭ внимательно следит за Павлом Дуровым, который был арестован французскими властями в аэропорт Ле Бурже. Направили запрос правительству Франции о срочном предоставлении задержанному всех консульских услуг», — написано на сайте ведомства. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев сообщил RT, что арест Дурова, вероятно, готовился западными спецслужбами. Предпринимателя допрашивают в рамках расследования по подозрению в киберпреступлениях, пишет «Национальная служба новостей». Ему предъявили обвинение в 12 преступлениях. Дуров пробудет под стражей до 28 августа. Люди по всему миру уже выразили поддержку арестованному в Париже российскому бизнесмену.