Forbes: ВСУ в панике наблюдают за продвижением ВС РФ на покровском направлении

27 августа 2024 в 07:55 Размер текста - 17 +

Украинские командиры могут пожалеть о переброске значительных сил в Курскую область Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ обеспокоены продвижением российских войск на покровском направлении, которое усложняет их оборону на востоке Украины. Об этом сообщили журналисты Forbes. «Даже элитная 47-я механизированная бригада украинской армии с ее двумя десятками уцелевших танков М-1 „Абрамс“ не смогла остановить российское наступление», — написали в Forbes . В тексте статьи уточняется, что еще в конце июля украинская аналитическая группа Frontelligence Insight предупредила о критическом положении вокруг Покровска, предсказывая дальнейшее развитие событий. Автор материала отметил, что российское наступление к востоку от Покровска, к северо-западу от Донецка, должно звучать как сигнал тревоги для Киева. Если Покровск падет, украинские командиры могут пожалеть о том, что вместо его усиления отправили войска в Курскую область. Ранее в Forbes сообщалось, что Украина предпринимает попытки изолировать почти 780-километровую зону в Курской области, разрушая мосты. По мнению издания, такие действия направлены на установление контроля над частью области к югу от реки Сейм. Российские войска быстро восстанавливают разрушенные мосты, осложняя попытки Украины изолировать территорию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ обеспокоены продвижением российских войск на покровском направлении, которое усложняет их оборону на востоке Украины. Об этом сообщили журналисты Forbes. «Даже элитная 47-я механизированная бригада украинской армии с ее двумя десятками уцелевших танков М-1 „Абрамс“ не смогла остановить российское наступление», — написали в Forbes. В тексте статьи уточняется, что еще в конце июля украинская аналитическая группа Frontelligence Insight предупредила о критическом положении вокруг Покровска, предсказывая дальнейшее развитие событий. Автор материала отметил, что российское наступление к востоку от Покровска, к северо-западу от Донецка, должно звучать как сигнал тревоги для Киева. Если Покровск падет, украинские командиры могут пожалеть о том, что вместо его усиления отправили войска в Курскую область. Ранее в Forbes сообщалось, что Украина предпринимает попытки изолировать почти 780-километровую зону в Курской области, разрушая мосты. По мнению издания, такие действия направлены на установление контроля над частью области к югу от реки Сейм. Российские войска быстро восстанавливают разрушенные мосты, осложняя попытки Украины изолировать территорию.