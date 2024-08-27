ВСУ обеспокоены продвижением российских войск на покровском направлении, которое усложняет их оборону на востоке Украины. Об этом сообщили журналисты Forbes.
«Даже элитная 47-я механизированная бригада украинской армии с ее двумя десятками уцелевших танков М-1 „Абрамс“ не смогла остановить российское наступление», — написали в Forbes. В тексте статьи уточняется, что еще в конце июля украинская аналитическая группа Frontelligence Insight предупредила о критическом положении вокруг Покровска, предсказывая дальнейшее развитие событий.
Автор материала отметил, что российское наступление к востоку от Покровска, к северо-западу от Донецка, должно звучать как сигнал тревоги для Киева. Если Покровск падет, украинские командиры могут пожалеть о том, что вместо его усиления отправили войска в Курскую область.
Ранее в Forbes сообщалось, что Украина предпринимает попытки изолировать почти 780-километровую зону в Курской области, разрушая мосты. По мнению издания, такие действия направлены на установление контроля над частью области к югу от реки Сейм. Российские войска быстро восстанавливают разрушенные мосты, осложняя попытки Украины изолировать территорию.
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ВСУ обеспокоены продвижением российских войск на покровском направлении, которое усложняет их оборону на востоке Украины. Об этом сообщили журналисты Forbes. «Даже элитная 47-я механизированная бригада украинской армии с ее двумя десятками уцелевших танков М-1 „Абрамс“ не смогла остановить российское наступление», — написали в Forbes. В тексте статьи уточняется, что еще в конце июля украинская аналитическая группа Frontelligence Insight предупредила о критическом положении вокруг Покровска, предсказывая дальнейшее развитие событий. Автор материала отметил, что российское наступление к востоку от Покровска, к северо-западу от Донецка, должно звучать как сигнал тревоги для Киева. Если Покровск падет, украинские командиры могут пожалеть о том, что вместо его усиления отправили войска в Курскую область. Ранее в Forbes сообщалось, что Украина предпринимает попытки изолировать почти 780-километровую зону в Курской области, разрушая мосты. По мнению издания, такие действия направлены на установление контроля над частью области к югу от реки Сейм. Российские войска быстро восстанавливают разрушенные мосты, осложняя попытки Украины изолировать территорию.