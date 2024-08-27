ФСИН поощрит осужденных в ИК-19 за отвагу во время захвата штурма колонии

ФСИН России наградит осужденных ИК-19 Волгоградской области за помощь во время бунта, произошедшего 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Руководством ФСИН России принято решение о поощрении осужденных ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области, оказавших 23 августа 2024 года помощь сотрудникам и осужденным, взятым в заложники, а также осужденных, которые не поддались на провокации бандитов», — сообщила пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Там же уточнили, что довести информацию до осужденных и принять решения о поощрении должен начальник УФСИН по Волгоградской области Сергей Коновалов сроком до 1 сентября 2024 года.
Заключенные ИК-19 в Волгоградской области 23 августа устроили бунт, в результате чего погибли четверо сотрудников УФСИН, еще четверо получили ранения. Снайперы нейтрализовали преступников, освободив заложников. Позже следователи провели допрос всех осужденных и сотрудников колонии, чтобы выявить сообщников радикалов, захвативших заложников, передает «Национальная служба новостей».
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