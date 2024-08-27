Baza: состояние военкора Поддубного резко изменилось

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Врачи сообщили об улучшении состояния Евгения Поддубного Фото:
новость из сюжета
Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области

Получивший серьезные ожоги 7 августа военный корреспондент Евгений Поддубный был переведен из реанимации в ожоговое отделение. Об этом сообщили источники telegram-канала Baza.

«Он уже активен и врачи разрешили родным и друзьям посещать его», — уточнили в посте telegram-канала Baza. Его состояние нормализуется.

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, был тяжело ранен 7 августа в результате атаки украинского дрона в Курской области. Поддубный был доставлен в Курскую областную больницу с тяжелыми ожогами, черепно-мозговой травмой и травмой лицевого скелета. Его перевезли в институт имени Склифосовского для лечения. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что Поддубный был целенаправленно атакован, хотя его съемочная группа не пострадала.

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Получивший серьезные ожоги 7 августа военный корреспондент Евгений Поддубный был переведен из реанимации в ожоговое отделение. Об этом сообщили источники telegram-канала Baza. «Он уже активен и врачи разрешили родным и друзьям посещать его», — уточнили в посте telegram-канала Baza. Его состояние нормализуется. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, был тяжело ранен 7 августа в результате атаки украинского дрона в Курской области. Поддубный был доставлен в Курскую областную больницу с тяжелыми ожогами, черепно-мозговой травмой и травмой лицевого скелета. Его перевезли в институт имени Склифосовского для лечения. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что Поддубный был целенаправленно атакован, хотя его съемочная группа не пострадала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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