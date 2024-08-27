Свердловчанин, убивший мать пятерых детей, ушел из колонии на СВО. Фото

27 августа 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Александр Белюшин должен был отсидеть 9,5 лет в колонии строгого режима (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Алапаевска (Свердловская область) Александр Белюшин, приговоренный к 9,5 годам колонии за убийство бывшей жены, матери пятерых детей Любови, стал участником российской спецоперации на Украине. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» мужчина опубликовал фотографию в военной экипировке и с автоматом в руках. Александр выложил фото 20 августа. Связаться с ним не получилось. Он не ответил на звонок и не прочитал сообщение в мессенджере. Тело экс-супруги Белюшина нашли 11 января 2023 года. На трассе между парой произошла ссора из-за того, что Любовь хотела увезти детей в другой город. Александра остановил машину и стал избивать и душить бывшую супругу, считают следователи. Женщина скончалась на месте ЧП. Приговор мужчина получил 15 февраля 2024 года. Александр Белюшин Фото: страница Александра в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Алапаевска (Свердловская область) Александр Белюшин, приговоренный к 9,5 годам колонии за убийство бывшей жены, матери пятерых детей Любови, стал участником российской спецоперации на Украине. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» мужчина опубликовал фотографию в военной экипировке и с автоматом в руках. Александр выложил фото 20 августа. Связаться с ним не получилось. Он не ответил на звонок и не прочитал сообщение в мессенджере. Тело экс-супруги Белюшина нашли 11 января 2023 года. На трассе между парой произошла ссора из-за того, что Любовь хотела увезти детей в другой город. Александра остановил машину и стал избивать и душить бывшую супругу, считают следователи. Женщина скончалась на месте ЧП. Приговор мужчина получил 15 февраля 2024 года.