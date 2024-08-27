Появилось видео ДТП с автобусом, влетевшим в дерево в центре Екатеринбурга

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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, камера видеонаблюдения, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, жезл дпс, дорожная безопасность, dozor
В аварии пострадали шесть человек Фото:

В сети появилось видео аварии с пассажирским автобусом № 89, влетевшим в дерево на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Кадры ДТП публикует неофициальный telegram-канал мэрии.

Судя по видео, водитель маршрутки начал приближаться к впереди стоящему заказному автобусу, после чего резко свернул. Общественный транспорт не задел других участников движения, однако от сильного удара в дерево на дорогу посыпались листья.

Авария случилась утром 27 августа. Изначально причиной называли отказ тормоза. Позже выяснилось, что водитель отвлекся на продажу билета. Такую же причину ДТП озвучил сам участник инцидента. В момент аварии он был трезв.

В салоне в момент ДТП находилось семь пассажиров, шестеро из них пострадали (черепно-лицевые травмы). Госпитализированы пять человек. Сотрудники ГАИ временно организовали движение транспорта в сторону улицы Фрунзе в одну полосу.

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В сети появилось видео аварии с пассажирским автобусом № 89, влетевшим в дерево на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Кадры ДТП публикует неофициальный telegram-канал мэрии. Судя по видео, водитель маршрутки начал приближаться к впереди стоящему заказному автобусу, после чего резко свернул. Общественный транспорт не задел других участников движения, однако от сильного удара в дерево на дорогу посыпались листья. Авария случилась утром 27 августа. Изначально причиной называли отказ тормоза. Позже выяснилось, что водитель отвлекся на продажу билета. Такую же причину ДТП озвучил сам участник инцидента. В момент аварии он был трезв. В салоне в момент ДТП находилось семь пассажиров, шестеро из них пострадали (черепно-лицевые травмы). Госпитализированы пять человек. Сотрудники ГАИ временно организовали движение транспорта в сторону улицы Фрунзе в одну полосу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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