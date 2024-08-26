Водитель автобуса №89 влетел в дерево на ул. 8 Марта, 92 в Екатеринбурге из-за невнимательности. По предварительным данным, он — уроженец Киргизии — в момент аварии был трезв. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с предварительными результатами проверки.
«Мужчина работает с 2018 года. Во время езды отвлекся на продажу билета. Из-за этого и допустил наезд на дерево», — поделился собеседник. Такую же причину корреспонденту озвучил сам водитель. Отвечая на вопрос, правда ли, что он отвлекся на рулем, мужчина заявил: «Ну да». От подробных комментариев он воздержался, спешно покинув место аварии после разговора с гаишниками.
Авария случилась утром 27 августа. Изначально причиной называли отказ тормоза.
В салоне в момент ДТП находилось семь пассажиров, шестеро из них пострадали (черепно-лицевые травмы). Госпитализированы пять человек. В салоне много крови. Сотрудники ГАИ организовали движение транспорта в сторону улицы Фрунзе организовано в одну полосу.
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