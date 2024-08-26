26 августа 2024

«Отвлекся на продажу билета»: что известно о жестком ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга. Видео

Водитель автобуса влетел в дерево в центре Екатеринбурга из-за невнимательности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, дтп, дпс, сотрудник дпс, сотрудник гибдд
Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту аварии Фото:

Водитель автобуса №89 влетел в дерево на ул. 8 Марта, 92 в Екатеринбурге из-за невнимательности. По предварительным данным, он — уроженец Киргизии — в момент аварии был трезв. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с предварительными результатами проверки.

«Мужчина работает с 2018 года. Во время езды отвлекся на продажу билета. Из-за этого и допустил наезд на дерево», — поделился собеседник. Такую же причину корреспонденту озвучил сам водитель. Отвечая на вопрос, правда ли, что он отвлекся на рулем, мужчина заявил: «Ну да». От подробных комментариев он воздержался, спешно покинув место аварии после разговора с гаишниками.

Авария случилась утром 27 августа. Изначально причиной называли отказ тормоза.

В салоне в момент ДТП находилось семь пассажиров, шестеро из них пострадали (черепно-лицевые травмы). Госпитализированы пять человек. В салоне много крови. Сотрудники ГАИ организовали движение транспорта в сторону улицы Фрунзе организовано в одну полосу.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водитель автобуса №89 влетел в дерево на ул. 8 Марта, 92 в Екатеринбурге из-за невнимательности. По предварительным данным, он — уроженец Киргизии — в момент аварии был трезв. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с предварительными результатами проверки. «Мужчина работает с 2018 года. Во время езды отвлекся на продажу билета. Из-за этого и допустил наезд на дерево», — поделился собеседник. Такую же причину корреспонденту озвучил сам водитель. Отвечая на вопрос, правда ли, что он отвлекся на рулем, мужчина заявил: «Ну да». От подробных комментариев он воздержался, спешно покинув место аварии после разговора с гаишниками. Авария случилась утром 27 августа. Изначально причиной называли отказ тормоза. В салоне в момент ДТП находилось семь пассажиров, шестеро из них пострадали (черепно-лицевые травмы). Госпитализированы пять человек. В салоне много крови. Сотрудники ГАИ организовали движение транспорта в сторону улицы Фрунзе организовано в одну полосу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...