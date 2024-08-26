«Отвлекся на продажу билета»: что известно о жестком ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга. Видео

Водитель автобуса влетел в дерево в центре Екатеринбурга из-за невнимательности

27 августа 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водитель автобуса №89 влетел в дерево на ул. 8 Марта, 92 в Екатеринбурге из-за невнимательности. По предварительным данным, он — уроженец Киргизии — в момент аварии был трезв. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с предварительными результатами проверки. «Мужчина работает с 2018 года. Во время езды отвлекся на продажу билета. Из-за этого и допустил наезд на дерево», — поделился собеседник. Такую же причину корреспонденту озвучил сам водитель. Отвечая на вопрос, правда ли, что он отвлекся на рулем, мужчина заявил: «Ну да». От подробных комментариев он воздержался, спешно покинув место аварии после разговора с гаишниками. Авария случилась утром 27 августа. Изначально причиной называли отказ тормоза. В салоне в момент ДТП находилось семь пассажиров, шестеро из них пострадали (черепно-лицевые травмы). Госпитализированы пять человек. В салоне много крови. Сотрудники ГАИ организовали движение транспорта в сторону улицы Фрунзе организовано в одну полосу. Фото: Владимир Жабриков / URA.RU Фото: Владимир Жабриков / URA.RU Фото: Владимир Жабриков / URA.RU Фото: Владимир Жабриков / URA.RU Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель автобуса №89 влетел в дерево на ул. 8 Марта, 92 в Екатеринбурге из-за невнимательности. По предварительным данным, он — уроженец Киргизии — в момент аварии был трезв. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с предварительными результатами проверки. «Мужчина работает с 2018 года. Во время езды отвлекся на продажу билета. Из-за этого и допустил наезд на дерево», — поделился собеседник. Такую же причину корреспонденту озвучил сам водитель. Отвечая на вопрос, правда ли, что он отвлекся на рулем, мужчина заявил: «Ну да». От подробных комментариев он воздержался, спешно покинув место аварии после разговора с гаишниками. Авария случилась утром 27 августа. Изначально причиной называли отказ тормоза. В салоне в момент ДТП находилось семь пассажиров, шестеро из них пострадали (черепно-лицевые травмы). Госпитализированы пять человек. В салоне много крови. Сотрудники ГАИ организовали движение транспорта в сторону улицы Фрунзе организовано в одну полосу.