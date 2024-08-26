В центре Екатеринбурга автобус влетел в дерево, есть пострадавшие. Фото

27 августа 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Инспекторы ограничили движение в сторону улицы Фрунзе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на улице 8 Марта автобус № 89 влетел в дерево из-за отказа тормозов. В салоне транспорта находились пассажиры, шестеро из которых пострадали. Очевидец рассказал URA.RU, что люди были в крови. «Автобус снес дерево на Физкультурников, пострадали шесть пассажиров — некоторые были в крови. Говорят, что у маршрутки отказали тормоза», — сказал собеседник. Он отметил, что водителю 32 года, однако о его состоянии неизвестно. Всего в салоне находилось семь пассажиров. В свердловском минздраве пояснили, что одному из пострадавших оказали медпомощь на месте аварии, от госпитализации он отказался. «Еще пять человек доставлены в медицинские организации Екатеринбурга, их состояние уточняется», — отметили в ведомстве. По словам очевидца, часть пострадавших увезли в больницу № 36. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, движение транспорта в сторону улицы Фрунзе организовано в одну полосу. «Водитель отвлекся от управления, вследствие чего потерял контроль и допустил наезд на препятствие в виде дерева», — добавили в ГАИ. Инспекторы начали проверку Фото: ИА «Ночные новости» Водитель отвлекся от управления и потерял контроль Фото: ИА «Ночные новости» В аварии пострадали шесть человек Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице 8 Марта автобус № 89 влетел в дерево из-за отказа тормозов. В салоне транспорта находились пассажиры, шестеро из которых пострадали. Очевидец рассказал URA.RU, что люди были в крови. «Автобус снес дерево на Физкультурников, пострадали шесть пассажиров — некоторые были в крови. Говорят, что у маршрутки отказали тормоза», — сказал собеседник. Он отметил, что водителю 32 года, однако о его состоянии неизвестно. Всего в салоне находилось семь пассажиров. В свердловском минздраве пояснили, что одному из пострадавших оказали медпомощь на месте аварии, от госпитализации он отказался. «Еще пять человек доставлены в медицинские организации Екатеринбурга, их состояние уточняется», — отметили в ведомстве. По словам очевидца, часть пострадавших увезли в больницу № 36. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, движение транспорта в сторону улицы Фрунзе организовано в одну полосу. «Водитель отвлекся от управления, вследствие чего потерял контроль и допустил наезд на препятствие в виде дерева», — добавили в ГАИ.