26 августа 2024

В центре Екатеринбурга автобус влетел в дерево, есть пострадавшие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Екатеринбург, гибдд, дпс
Инспекторы ограничили движение в сторону улицы Фрунзе Фото:

В Екатеринбурге на улице 8 Марта автобус № 89 влетел в дерево из-за отказа тормозов. В салоне транспорта находились пассажиры, шестеро из которых пострадали. Очевидец рассказал URA.RU, что люди были в крови.

«Автобус снес дерево на Физкультурников, пострадали шесть пассажиров — некоторые были в крови. Говорят, что у маршрутки отказали тормоза», — сказал собеседник. Он отметил, что водителю 32 года, однако о его состоянии неизвестно. Всего в салоне находилось семь пассажиров.

В свердловском минздраве пояснили, что одному из пострадавших оказали медпомощь на месте аварии, от госпитализации он отказался. «Еще пять человек доставлены в медицинские организации Екатеринбурга, их состояние уточняется», — отметили в ведомстве. По словам очевидца, часть пострадавших увезли в больницу № 36.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, движение транспорта в сторону улицы Фрунзе организовано в одну полосу. «Водитель отвлекся от управления, вследствие чего потерял контроль и допустил наезд на препятствие в виде дерева», — добавили в ГАИ.

Инспекторы начали проверку
Инспекторы начали проверку
Фото:
Водитель отвлекся от управления и потерял контроль
Водитель отвлекся от управления и потерял контроль
Фото:
В аварии пострадали шесть человек
В аварии пострадали шесть человек
Фото:

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В Екатеринбурге на улице 8 Марта автобус № 89 влетел в дерево из-за отказа тормозов. В салоне транспорта находились пассажиры, шестеро из которых пострадали. Очевидец рассказал URA.RU, что люди были в крови. «Автобус снес дерево на Физкультурников, пострадали шесть пассажиров — некоторые были в крови. Говорят, что у маршрутки отказали тормоза», — сказал собеседник. Он отметил, что водителю 32 года, однако о его состоянии неизвестно. Всего в салоне находилось семь пассажиров. В свердловском минздраве пояснили, что одному из пострадавших оказали медпомощь на месте аварии, от госпитализации он отказался. «Еще пять человек доставлены в медицинские организации Екатеринбурга, их состояние уточняется», — отметили в ведомстве. По словам очевидца, часть пострадавших увезли в больницу № 36. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, движение транспорта в сторону улицы Фрунзе организовано в одну полосу. «Водитель отвлекся от управления, вследствие чего потерял контроль и допустил наезд на препятствие в виде дерева», — добавили в ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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