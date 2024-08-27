Рябков пообещал США тяжелые последствия из-за нападения ВСУ на Курскую область

27 августа 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Рябков заявил, что последствия для США после нападения ВСУ под Курском будут гораздо более тяжелым, чем нынешние Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ США столкнутся с тяжелыми последствиями в связи с нападением ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, ранее заявив, что причастность Вашингтона к ситуации в российском регионе является фактом. Он отметил, что причастность штатов к нападению является очевидным фактом. «Последствия [для США] могут быть гораздо более тяжелыми, чем те, которые они уже испытывают, они знают, где и в каких сферах мы реагируем в практическом плане», — заявил Рябов, отметив, что в Вашингтоне власти отбросили здравый смысл и думают, что им все позволено, как и их коллегам на Украине. Информацию передает ТАСС. Ранее командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова сообщил, что ВС РФ освободили два населенных пункта под Курском — Нечаев и Нижняя Паровая. В ходе зачистки территорий от ВСУ также была уничтожена часть их боевой техники, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, средства ПВО сбили за ночь над регионом два беспилотника, еще три были сбиты над территорией Белгородской области, пишет 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США столкнутся с тяжелыми последствиями в связи с нападением ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, ранее заявив, что причастность Вашингтона к ситуации в российском регионе является фактом. Он отметил, что причастность штатов к нападению является очевидным фактом. «Последствия [для США] могут быть гораздо более тяжелыми, чем те, которые они уже испытывают, они знают, где и в каких сферах мы реагируем в практическом плане», — заявил Рябов, отметив, что в Вашингтоне власти отбросили здравый смысл и думают, что им все позволено, как и их коллегам на Украине. Информацию передает ТАСС. Ранее командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова сообщил, что ВС РФ освободили два населенных пункта под Курском — Нечаев и Нижняя Паровая. В ходе зачистки территорий от ВСУ также была уничтожена часть их боевой техники, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, средства ПВО сбили за ночь над регионом два беспилотника, еще три были сбиты над территорией Белгородской области, пишет 360.ru.