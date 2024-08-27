Зеленский заявил, что ВСУ уже применяют F-16 в боях

27 августа 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

ВСУ уже используют истребители F-16 в боевых целях, поделился Зеленский Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские истребители F-16 активно используются ВСУ в боях. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «Мы задействовали F-16 для сбития ракет во время последней большой атаки», — заявил Зеленский на форуме «Украина 2024. Независимость». Трансляция ввелась на Youtube-канале офиса президента Украины. Новость по теме Что нужно знать о самолетах F-16 у ВСУ, за уничтожение которых объявили награду. Фотогалерея Ранее истребители F-16 были прибыли в Украину в качестве военной помощи от США. Отмечается, что ракеты могут быть размещены как на базах НАТО, так и на украинских аэродромах. Однако военкор Борис Рожин выразил мнение, что базирование воздушных суден на территории альянса может повлечь за собой риск эскалации конфликта. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что поставка истребителей в Киев не изменит ситуацию на фронте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские истребители F-16 активно используются ВСУ в боях. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «Мы задействовали F-16 для сбития ракет во время последней большой атаки», — заявил Зеленский на форуме «Украина 2024. Независимость». Трансляция ввелась на Youtube-канале офиса президента Украины. Ранее истребители F-16 были прибыли в Украину в качестве военной помощи от США. Отмечается, что ракеты могут быть размещены как на базах НАТО, так и на украинских аэродромах. Однако военкор Борис Рожин выразил мнение, что базирование воздушных суден на территории альянса может повлечь за собой риск эскалации конфликта. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что поставка истребителей в Киев не изменит ситуацию на фронте.