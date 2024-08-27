Зеленский заявил, что ВСУ уже применяют F-16 в боях

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ВСУ уже используют истребители F-16 в боевых целях, поделился Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американские истребители F-16 активно используются ВСУ в боях. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Мы задействовали F-16 для сбития ракет во время последней большой атаки», — заявил Зеленский на форуме «Украина 2024. Независимость». Трансляция ввелась на Youtube-канале офиса президента Украины.

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Ранее истребители F-16 были прибыли в Украину в качестве военной помощи от США. Отмечается, что ракеты могут быть размещены как на базах НАТО, так и на украинских аэродромах. Однако военкор Борис Рожин выразил мнение, что базирование воздушных суден на территории альянса может повлечь за собой риск эскалации конфликта. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что поставка истребителей в Киев не изменит ситуацию на фронте.

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Американские истребители F-16 активно используются ВСУ в боях. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «Мы задействовали F-16 для сбития ракет во время последней большой атаки», — заявил Зеленский на форуме «Украина 2024. Независимость». Трансляция ввелась на Youtube-канале офиса президента Украины. Ранее истребители F-16 были прибыли в Украину в качестве военной помощи от США. Отмечается, что ракеты могут быть размещены как на базах НАТО, так и на украинских аэродромах. Однако военкор Борис Рожин выразил мнение, что базирование воздушных суден на территории альянса может повлечь за собой риск эскалации конфликта. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что поставка истребителей в Киев не изменит ситуацию на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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