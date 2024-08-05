Украина впервые использовала F-16: карта спецоперации на 5 августа

Истребители F-16 были замечены в небе над Одессой

05 августа 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Истребители F-16 могут быть размещены на базах НАТО или на аэродромах на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине подтвердили получение истребителей F-16 от западных стран. Однако существует дилемма где их размещать: на аэродромах в стране или на базах НАТО. В случае выбора второго варианта удары ВС РФ для уничтожения самолетов могут привести к эскалации конфликта. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Украина получила западные истребители F-16 Украинский telegram-канал «Думская» опубликовал видео, на котором видны истребители F-16 в небе над Одессой. Президент страны Владимир Зеленский также подтвердил информацию о прибытии боевой техники в страну. Поставленные в качестве военной помощи истребители F-16 могут быть размещены как и на базах НАТО, так и на украинских аэродромах. В первом сценарии истребители будут базироваться на территории западных стран, откуда они смогут перелетать на украинские аэродромы для выполнения операций. После дозаправки и нанесения ударов самолеты вернутся обратно на базы за пределами Украины. Однако эксперт Центра военно-политической журналистики и военкор Борис Рожин выразил мнение, что базирование воздушных суден на территории альянса может повлечь за собой риск эскалации конфликта. Второй сценарий предусматривает размещение F-16 непосредственно на аэродромах в Украине. ВКС РФ в этом случае будут отслеживать перемещение истребителей и при необходимости наносить удары по местам их базирования. Российские истребители Су-35 также будут привлекаться к действиям против F-16. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что поставка истребителей в Киев не изменит ситуацию на фронте. 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Ореховское направление Военнослужащие группировки войск «Днепр» осуществили успешный удар по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в Запорожской области. В результате действий было уничтожено 12 украинских военнослужащих и две единицы техники, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что для этого расчет БПЛА обнаружил цель на расстоянии нескольких километров от линии фронта, после чего координаты были переданы артиллерии. Отражение ударов армии Киева в ЛНР В течение последней недели российские военные успешно отразили 44 контратаки на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он добавил, что в ходе боевых действий ВС Украины и иностранные наемники понесли значительные потери в виде 9,4 тысяч человек. Атаки ВСУ на регионы России В Белгородской области украинская армия ударила по городу Шебекино. Глава региона Вячеслав Гладков в telegram-канале сообщил, что в результате этого пострадала одна мирная жительница, у нее баротравма, женщину доставили в городскую больницу №2. Также были выбиты окна в трех многоквартирных домах, а во дворе одного из домов загорелись четыре машины. Возгорание было потушено пожарными бригадами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине подтвердили получение истребителей F-16 от западных стран. Однако существует дилемма где их размещать: на аэродромах в стране или на базах НАТО. В случае выбора второго варианта удары ВС РФ для уничтожения самолетов могут привести к эскалации конфликта. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Украинский telegram-канал «Думская» опубликовал видео, на котором видны истребители F-16 в небе над Одессой. Президент страны Владимир Зеленский также подтвердил информацию о прибытии боевой техники в страну. Поставленные в качестве военной помощи истребители F-16 могут быть размещены как и на базах НАТО, так и на украинских аэродромах. В первом сценарии истребители будут базироваться на территории западных стран, откуда они смогут перелетать на украинские аэродромы для выполнения операций. После дозаправки и нанесения ударов самолеты вернутся обратно на базы за пределами Украины. Однако эксперт Центра военно-политической журналистики и военкор Борис Рожин выразил мнение, что базирование воздушных суден на территории альянса может повлечь за собой риск эскалации конфликта. Второй сценарий предусматривает размещение F-16 непосредственно на аэродромах в Украине. ВКС РФ в этом случае будут отслеживать перемещение истребителей и при необходимости наносить удары по местам их базирования. Российские истребители Су-35 также будут привлекаться к действиям против F-16. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что поставка истребителей в Киев не изменит ситуацию на фронте. В населенном пункте Северное на торецком направлении военные России освободили восточную часть территории. Также в центральной части они ведут штурмовые действия. Кроме того, в Железном подразделения ВС РФ продвинулись на глубину до 250 метров. Также на часовоярском участке продолжаются активные бои вдоль канала Северский Донец-Донбасс. Российская армия закрепляется в восточной части территории. На покровском направлении ВС России расширил линию фронта до 3,3 километров восточнее и южнее Ивановки. По населенному пункту вглубь фронт был расширен до 350 метров. Кроме того, под Сергеевкой российские войска также расширили фронт наступления, на этот раз шириной до 1,67 километров. Продвижение составило до 300 метров в глубину. В западной части Желанного подразделения ВС РФ продвинулись на участке шириной до 1,07 километров, достигнув глубины до 250 метров, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Донецкая Народная Республика (ДНР) подверглась 30 атакам со стороны украинской армии в течение последних суток. В результате этих действий было выпущено 73 боеприпаса. В результате обстрелов пострадали три человека, также были повреждены три жилых дома, передает ТАСС. Подразделение группировки войск «Запад» нанесло удар ракетным комплексом «Искандер-М» по району Балаклеи Харьковской области. В результате атаки был уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Отмечается, что погибло 80 иностранных наемников. На херсонском направлении артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) нанесли удар по командно-наблюдательному пункту Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра, сообщает Минобороны РФ. Это было совершено с помощью расчетов гаубиц Д-30 калибра 122 мм. На авдеевском направлении расчет новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка», принадлежащей группировке войск «Центр», успешно поразил реактивными термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ. При завершении работы военные выполнили противоогневой маневр, оперативно покинув позицию, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, бригада морской пехоты Тихоокеанского флота демонстрировала высокую эффективность уничтожила несколько опорных пунктов ВСУ на угледарском участке фронта. Это было совершено с помощью расчетов 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», заявили в военном ведомстве. Военнослужащие группировки войск «Днепр» осуществили успешный удар по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в Запорожской области. В результате действий было уничтожено 12 украинских военнослужащих и две единицы техники, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что для этого расчет БПЛА обнаружил цель на расстоянии нескольких километров от линии фронта, после чего координаты были переданы артиллерии. В течение последней недели российские военные успешно отразили 44 контратаки на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он добавил, что в ходе боевых действий ВС Украины и иностранные наемники понесли значительные потери в виде 9,4 тысяч человек. В Белгородской области украинская армия ударила по городу Шебекино. Глава региона Вячеслав Гладков в telegram-канале сообщил, что в результате этого пострадала одна мирная жительница, у нее баротравма, женщину доставили в городскую больницу №2. Также были выбиты окна в трех многоквартирных домах, а во дворе одного из домов загорелись четыре машины. Возгорание было потушено пожарными бригадами.