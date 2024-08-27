Силовики извинились перед отцом Миши Бахтина за задержание в день визита Путина

27 августа 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Дмитрия Бахтина задержали за пикет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат Сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области принесли извинения Дмитрию Бахтину за задержание во время проведения одиночного пикета, который совпал с визитом президента России Владимира Путина в Екатеринбург 15 февраля. Тогда Бахтин требовал предоставить его сыну Мише, у которого спинальная мышечная атрофия (СМА), препарат «Рисдиплам». Соответсвующий документ находится в распоряжении URA.RU. «Приносим извинения за возбуждение сотрудниками полиции в отношении вас дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена по части 5 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. С целью исключения подобных фактов, с сотрудниками подразделений по исполнению административного законодательства территориальных органов МВД России по Свердловской области проведены дополнительные занятия по изучению требований норм административного законодательства», — говорится в документе. В апреле 2024 года Дмитрий Бахтин подал жалобу начальнику свердловской полиции Александру Мешкову области из-за незаконного задержания, требуя письменных извинений. Не получив ответа в установленный срок, он обратился за разъяснениями в ГУ МВД, но полученный ответ не удовлетворил его требования. В июне 2024 года Прокуратура Свердловской области, рассмотрев жалобу истца, направила представление начальнику ведомства. В соответствии с российским законодательством, полицейские обязаны принести извинения гражданам при нарушении их прав и свобод. Форма и место извинений должны соответствовать пожеланиям пострадавшего, что может включать его место жительства, работы или учебы, как указано в Федеральном законе «О полиции». Конкретные процедуры, касающиеся извинений, урегулированы приказом МВД, который также определяет, кто должен извиняться — сам сотрудник или его руководитель. Миша Бахтин был признан первым младенцем в России, у которого диагностировали спинальную мышечную атрофию (СМА) в младенческом возрасте. Его родители активно действовали, чтобы привлечь внимание общественности к этому заболеванию, включая участие в одиночных пикетах и стремление обеспечить доступ к препарату «Рисдиплам» для лечения своего сына. Их усилия увенчались успехом, когда после двух лет настойчивой борьбы глава свердловского минздрава Андрей Карлов согласился на использование «Рисдиплама», что стало беспрецедентным решением для уральской медицины. Борьба семьи Бахтиных с министерством здравоохранения — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области принесли извинения Дмитрию Бахтину за задержание во время проведения одиночного пикета, который совпал с визитом президента России Владимира Путина в Екатеринбург 15 февраля. Тогда Бахтин требовал предоставить его сыну Мише, у которого спинальная мышечная атрофия (СМА), препарат «Рисдиплам». Соответсвующий документ находится в распоряжении URA.RU. «Приносим извинения за возбуждение сотрудниками полиции в отношении вас дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена по части 5 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. С целью исключения подобных фактов, с сотрудниками подразделений по исполнению административного законодательства территориальных органов МВД России по Свердловской области проведены дополнительные занятия по изучению требований норм административного законодательства», — говорится в документе. В апреле 2024 года Дмитрий Бахтин подал жалобу начальнику свердловской полиции Александру Мешкову области из-за незаконного задержания, требуя письменных извинений. Не получив ответа в установленный срок, он обратился за разъяснениями в ГУ МВД, но полученный ответ не удовлетворил его требования. В июне 2024 года Прокуратура Свердловской области, рассмотрев жалобу истца, направила представление начальнику ведомства. В соответствии с российским законодательством, полицейские обязаны принести извинения гражданам при нарушении их прав и свобод. Форма и место извинений должны соответствовать пожеланиям пострадавшего, что может включать его место жительства, работы или учебы, как указано в Федеральном законе «О полиции». Конкретные процедуры, касающиеся извинений, урегулированы приказом МВД, который также определяет, кто должен извиняться — сам сотрудник или его руководитель. Миша Бахтин был признан первым младенцем в России, у которого диагностировали спинальную мышечную атрофию (СМА) в младенческом возрасте. Его родители активно действовали, чтобы привлечь внимание общественности к этому заболеванию, включая участие в одиночных пикетах и стремление обеспечить доступ к препарату «Рисдиплам» для лечения своего сына. Их усилия увенчались успехом, когда после двух лет настойчивой борьбы глава свердловского минздрава Андрей Карлов согласился на использование «Рисдиплама», что стало беспрецедентным решением для уральской медицины. Борьба семьи Бахтиных с министерством здравоохранения — в отдельном сюжете URA.RU.