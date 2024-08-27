Свердловский ветеран СВО, осужденный на 20 лет, заключил контракт с Минобороны

27 августа 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

В ближайшее время Станислав Ионкин отправится на фронт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В ночном клубе в Костроме произошел крупный пожар Ветеран СВО из города Асбест (Свердловская область) Станислав Ионкин, осужденный к 20 годам колонии за поджег клуба в Костроме, где погибли 13 человек, подписал новый контракт с Минобороны для участия в зоне спецоперации. Об этом рассказал адвокат военного Юрий Хромцов. «В настоящий момент мой подзащитный Ионкин уже подписал контракт с Минобороны для участия в зоне СВО. В ближайшее время он туда отправится», — передает ТАСС слова адвоката. После суда 27 августа приговор свердловчанина считается вступившим в законную силу. «Никаких препятствий для отправки Ионкина на СВО более нет», — отметил Хромцов. Ранее URA.RU cообщало, что в клубе «Полигон» в Костроме вспыхнул пожар, в котором погибли 13 человек. По версии следствия, во время конфликта с другими посетителями Ионкин выстрелил из охотничьей ракетницы, что привело к возгоранию. Мужчина был задержан по горячим следам и заключен под стражу. О планах мужчины отправиться на фронт адвокат говорил еще в марте 2024-го. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветеран СВО из города Асбест (Свердловская область) Станислав Ионкин, осужденный к 20 годам колонии за поджег клуба в Костроме, где погибли 13 человек, подписал новый контракт с Минобороны для участия в зоне спецоперации. Об этом рассказал адвокат военного Юрий Хромцов. «В настоящий момент мой подзащитный Ионкин уже подписал контракт с Минобороны для участия в зоне СВО. В ближайшее время он туда отправится», — передает ТАСС слова адвоката. После суда 27 августа приговор свердловчанина считается вступившим в законную силу. «Никаких препятствий для отправки Ионкина на СВО более нет», — отметил Хромцов. Ранее URA.RU cообщало, что в клубе «Полигон» в Костроме вспыхнул пожар, в котором погибли 13 человек. По версии следствия, во время конфликта с другими посетителями Ионкин выстрелил из охотничьей ракетницы, что привело к возгоранию. Мужчина был задержан по горячим следам и заключен под стражу. О планах мужчины отправиться на фронт адвокат говорил еще в марте 2024-го.