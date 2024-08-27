Свердловский ветеран СВО, осужденный на 20 лет, заключил контракт с Минобороны

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Служба по контракту. Курган, контрактная служба, шеврон, служба по контракту
В ближайшее время Станислав Ионкин отправится на фронт Фото:
новость из сюжета
В ночном клубе в Костроме произошел крупный пожар

Ветеран СВО из города Асбест (Свердловская область) Станислав Ионкин, осужденный к 20 годам колонии за поджег клуба в Костроме, где погибли 13 человек, подписал новый контракт с Минобороны для участия в зоне спецоперации. Об этом рассказал адвокат военного Юрий Хромцов.

«В настоящий момент мой подзащитный Ионкин уже подписал контракт с Минобороны для участия в зоне СВО. В ближайшее время он туда отправится», — передает ТАСС слова адвоката.

После суда 27 августа приговор свердловчанина считается вступившим в законную силу. «Никаких препятствий для отправки Ионкина на СВО более нет», — отметил Хромцов.

Ранее URA.RU cообщало, что в клубе «Полигон» в Костроме вспыхнул пожар, в котором погибли 13 человек. По версии следствия, во время конфликта с другими посетителями Ионкин выстрелил из охотничьей ракетницы, что привело к возгоранию. Мужчина был задержан по горячим следам и заключен под стражу. О планах мужчины отправиться на фронт адвокат говорил еще в марте 2024-го.

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Ветеран СВО из города Асбест (Свердловская область) Станислав Ионкин, осужденный к 20 годам колонии за поджег клуба в Костроме, где погибли 13 человек, подписал новый контракт с Минобороны для участия в зоне спецоперации. Об этом рассказал адвокат военного Юрий Хромцов. «В настоящий момент мой подзащитный Ионкин уже подписал контракт с Минобороны для участия в зоне СВО. В ближайшее время он туда отправится», — передает ТАСС слова адвоката. После суда 27 августа приговор свердловчанина считается вступившим в законную силу. «Никаких препятствий для отправки Ионкина на СВО более нет», — отметил Хромцов. Ранее URA.RU cообщало, что в клубе «Полигон» в Костроме вспыхнул пожар, в котором погибли 13 человек. По версии следствия, во время конфликта с другими посетителями Ионкин выстрелил из охотничьей ракетницы, что привело к возгоранию. Мужчина был задержан по горячим следам и заключен под стражу. О планах мужчины отправиться на фронт адвокат говорил еще в марте 2024-го.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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