Свердловский ветеран СВО, осужденный на 20 лет, заключил контракт с Минобороны

Ветеран СВО из города Асбест (Свердловская область) Станислав Ионкин, осужденный к 20 годам колонии за поджег клуба в Костроме, где погибли 13 человек, подписал новый контракт с Минобороны для участия в зоне спецоперации. Об этом рассказал адвокат военного Юрий Хромцов.
«В настоящий момент мой подзащитный Ионкин уже подписал контракт с Минобороны для участия в зоне СВО. В ближайшее время он туда отправится», — передает ТАСС слова адвоката.
После суда 27 августа приговор свердловчанина считается вступившим в законную силу. «Никаких препятствий для отправки Ионкина на СВО более нет», — отметил Хромцов.
Ранее URA.RU cообщало, что в клубе «Полигон» в Костроме вспыхнул пожар, в котором погибли 13 человек. По версии следствия, во время конфликта с другими посетителями Ионкин выстрелил из охотничьей ракетницы, что привело к возгоранию. Мужчина был задержан по горячим следам и заключен под стражу. О планах мужчины отправиться на фронт адвокат говорил еще в марте 2024-го.
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