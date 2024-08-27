Обманутая мошенниками Долина продает еще одну квартиру

Лариса Долина выставила на продажу квартиру в Юрмале

27 августа 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

Лариса Долина решила продать квартиру в Латвии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская певица Лариса Долина, отдавшая 100 миллионов рублей мошенникам и едва не потерявшая свою недвижимость в Москве, выставила на продажу квартиру в Юрмале. Об этом артистка сообщила коллегам на фестивале «Новая волна» в Сочи. «Из-за санкций против России я не могу попасть на территорию Латвии. Это главная причина», — цитирует слова Долиной Газета.ру. Новость по теме Лариса Долина подняла цены на корпоративы после убытков из-за мошенников Долина приобрела апартаменты в Латвии несколько лет назад. Стоимость недвижимости в жилом комплексе «Янтарная резиденция» в элитном районе Дзинтари оценивается более чем в 95 млн рублей. В июле 2024 года певица пожаловалась, что больше не может отдыхать в Юрмале. По ее словам, там она с детьми проводила все лето на протяжении 11 лет. Как ранее сообщало URA.RU, мошенники обманули Ларису Долину на 100 миллионов рублей. Кроме того, она продала им пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица Лариса Долина, отдавшая 100 миллионов рублей мошенникам и едва не потерявшая свою недвижимость в Москве, выставила на продажу квартиру в Юрмале. Об этом артистка сообщила коллегам на фестивале «Новая волна» в Сочи. «Из-за санкций против России я не могу попасть на территорию Латвии. Это главная причина», — цитирует слова Долиной Газета.ру. Долина приобрела апартаменты в Латвии несколько лет назад. Стоимость недвижимости в жилом комплексе «Янтарная резиденция» в элитном районе Дзинтари оценивается более чем в 95 млн рублей. В июле 2024 года певица пожаловалась, что больше не может отдыхать в Юрмале. По ее словам, там она с детьми проводила все лето на протяжении 11 лет. Как ранее сообщало URA.RU, мошенники обманули Ларису Долину на 100 миллионов рублей. Кроме того, она продала им пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров.