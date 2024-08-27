Обманутая мошенниками Долина продает еще одну квартиру

Российская певица Лариса Долина, отдавшая 100 миллионов рублей мошенникам и едва не потерявшая свою недвижимость в Москве, выставила на продажу квартиру в Юрмале. Об этом артистка сообщила коллегам на фестивале «Новая волна» в Сочи.
«Из-за санкций против России я не могу попасть на территорию Латвии. Это главная причина», — цитирует слова Долиной Газета.ру.
Долина приобрела апартаменты в Латвии несколько лет назад. Стоимость недвижимости в жилом комплексе «Янтарная резиденция» в элитном районе Дзинтари оценивается более чем в 95 млн рублей.
В июле 2024 года певица пожаловалась, что больше не может отдыхать в Юрмале. По ее словам, там она с детьми проводила все лето на протяжении 11 лет.
Как ранее сообщало URA.RU, мошенники обманули Ларису Долину на 100 миллионов рублей. Кроме того, она продала им пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.