27 августа 2024

Обманутая мошенниками Долина продает еще одну квартиру

Лариса Долина выставила на продажу квартиру в Юрмале
© Служба новостей «URA.RU»
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Лариса Долина и Этери Бериашвили на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, долина лариса
Лариса Долина решила продать квартиру в Латвии Фото:

Российская певица Лариса Долина, отдавшая 100 миллионов рублей мошенникам и едва не потерявшая свою недвижимость в Москве, выставила на продажу квартиру в Юрмале. Об этом артистка сообщила коллегам на фестивале «Новая волна» в Сочи.

«Из-за санкций против России я не могу попасть на территорию Латвии. Это главная причина», — цитирует слова Долиной Газета.ру.

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Долина приобрела апартаменты в Латвии несколько лет назад. Стоимость недвижимости в жилом комплексе «Янтарная резиденция» в элитном районе Дзинтари оценивается более чем в 95 млн рублей.

В июле 2024 года певица пожаловалась, что больше не может отдыхать в Юрмале. По ее словам, там она с детьми проводила все лето на протяжении 11 лет.

Как ранее сообщало URA.RU, мошенники обманули Ларису Долину на 100 миллионов рублей. Кроме того, она продала им пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров.

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Российская певица Лариса Долина, отдавшая 100 миллионов рублей мошенникам и едва не потерявшая свою недвижимость в Москве, выставила на продажу квартиру в Юрмале. Об этом артистка сообщила коллегам на фестивале «Новая волна» в Сочи. «Из-за санкций против России я не могу попасть на территорию Латвии. Это главная причина», — цитирует слова Долиной Газета.ру. Долина приобрела апартаменты в Латвии несколько лет назад. Стоимость недвижимости в жилом комплексе «Янтарная резиденция» в элитном районе Дзинтари оценивается более чем в 95 млн рублей. В июле 2024 года певица пожаловалась, что больше не может отдыхать в Юрмале. По ее словам, там она с детьми проводила все лето на протяжении 11 лет. Как ранее сообщало URA.RU, мошенники обманули Ларису Долину на 100 миллионов рублей. Кроме того, она продала им пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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