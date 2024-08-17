Лариса Долина подняла цены на корпоративы после убытков из-за мошенников

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Теперь Лариса Долина просит за выступление на корпоративе четыре миллиона рублей
Теперь Лариса Долина просит за выступление на корпоративе четыре миллиона рублей Фото:

Российская певица Лариса Долина цены на корпоративы в два с половиной раза после убытков в 200 миллионов рублей из-за украинских мошенников. Теперь выступление звезды стоит четыре миллиона рублей.

«Народная артистка РФ не унывает и продолжает выступать. Правда, есть нюанс: теперь её концерт обойдётся в кругленькую сумму — четыре млн против 1,5 млн весной. <…> Вероятно, звёздная семья таким образом хочет поправить финансовое положение», — пишет telegram-канал Mash.также теперь концертный график артистки контролирует ее муж.

Ранее российская певица Лариса Долина продала мошенникам пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров. Позже правоохранительные органы установили, что злоумышленники, которые также заставили Долину перевести накопления на «безопасный счет», находятся на Украине.

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Российская певица Лариса Долина цены на корпоративы в два с половиной раза после убытков в 200 миллионов рублей из-за украинских мошенников. Теперь выступление звезды стоит четыре миллиона рублей. «Народная артистка РФ не унывает и продолжает выступать. Правда, есть нюанс: теперь её концерт обойдётся в кругленькую сумму — четыре млн против 1,5 млн весной. <…> Вероятно, звёздная семья таким образом хочет поправить финансовое положение», — пишет telegram-канал Mash.также теперь концертный график артистки контролирует ее муж. Ранее российская певица Лариса Долина продала мошенникам пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров. Позже правоохранительные органы установили, что злоумышленники, которые также заставили Долину перевести накопления на «безопасный счет», находятся на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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