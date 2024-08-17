Лариса Долина подняла цены на корпоративы после убытков из-за мошенников

Российская певица Лариса Долина цены на корпоративы в два с половиной раза после убытков в 200 миллионов рублей из-за украинских мошенников. Теперь выступление звезды стоит четыре миллиона рублей.
«Народная артистка РФ не унывает и продолжает выступать. Правда, есть нюанс: теперь её концерт обойдётся в кругленькую сумму — четыре млн против 1,5 млн весной. <…> Вероятно, звёздная семья таким образом хочет поправить финансовое положение», — пишет telegram-канал Mash.также теперь концертный график артистки контролирует ее муж.
Ранее российская певица Лариса Долина продала мошенникам пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров. Позже правоохранительные органы установили, что злоумышленники, которые также заставили Долину перевести накопления на «безопасный счет», находятся на Украине.
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