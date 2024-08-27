Самовольные постройки фирмы челябинского экс-губернатора продадут вместе с заложенными активами

Самовольные постройки ПО «Монтажник» в Магнитогорске слили с залоговыми активами

28 августа 2024 в 02:06 Размер текста - 17 +

Экс-губернатор Дубровский ранее был признан банкротом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского В Магнитогорске (Челябинская область) самовольные постройки семейной фирмы экс-губернатора Бориса Дубровского продадут вместе с заложенным имуществом. Соответствующее решение приняли кредиторы, сообщила конкурсный управляющий Елена Соломка. «Решения, принятые комитетом кредиторов АО „ПО Монтажник“. Объединить лоты — движимое и недвижимое (залоговое) имущество по адресу в Магнитогорске на улице Луговой», — отметила Соломка в заявлении на «Федресурсе». Одним лотом будут продавать бытовое здание площадью 621,7 кв метра с оборудованием: котлом, насосами, баком, теплообменником и другой техникой. Недвижимость находится в залоге, как и право аренды земельного участка размером 4,2 тысячи кв метров. Земля располагается в том же месте. Активы слили с двумя самовольными зданиями: цехом площадью 603,7 кв метра и гаражом в 63,2 кв метра. В составе лота также будет два крана. Стоимость незаложенной части оценили в 4,294 млн рублей. В июле часть заложенного в банке имущества ПО «Монтажнику» удалось продать. С молотка пустили активы общей стоимостью 28,88 млн рублей. Покупателю достались семь нежилых строений общей площадью более 4,5 тысяч кв метров, право аренды земельного участка площадью свыше 35 тысяч кв метров и различное оборудование, включая краны и систему сжигания. Семья Дубровских стала владельцем ПО «Монтажник» в 2017 году, когда глава семейства занимал пост губернатора. Компания получила контракт на строительство конгресс-холла для саммитов ШОС и БРИКС, которые впоследствии были отменены, но «Монтажник» успел освоить порядка четырех млрд рублей. Возбуждено уголовное дело. Летом 2020 года семейная фирма с долгами около двух млрд рублей стала банкротом. Дубровский-старший и его сын Александр признаны финансово несостоятельными. Связей со СМИ не поддерживают. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) самовольные постройки семейной фирмы экс-губернатора Бориса Дубровского продадут вместе с заложенным имуществом. Соответствующее решение приняли кредиторы, сообщила конкурсный управляющий Елена Соломка. «Решения, принятые комитетом кредиторов АО „ПО Монтажник“. Объединить лоты — движимое и недвижимое (залоговое) имущество по адресу в Магнитогорске на улице Луговой», — отметила Соломка в заявлении на «Федресурсе». Одним лотом будут продавать бытовое здание площадью 621,7 кв метра с оборудованием: котлом, насосами, баком, теплообменником и другой техникой. Недвижимость находится в залоге, как и право аренды земельного участка размером 4,2 тысячи кв метров. Земля располагается в том же месте. Активы слили с двумя самовольными зданиями: цехом площадью 603,7 кв метра и гаражом в 63,2 кв метра. В составе лота также будет два крана. Стоимость незаложенной части оценили в 4,294 млн рублей. В июле часть заложенного в банке имущества ПО «Монтажнику» удалось продать. С молотка пустили активы общей стоимостью 28,88 млн рублей. Покупателю достались семь нежилых строений общей площадью более 4,5 тысяч кв метров, право аренды земельного участка площадью свыше 35 тысяч кв метров и различное оборудование, включая краны и систему сжигания. Семья Дубровских стала владельцем ПО «Монтажник» в 2017 году, когда глава семейства занимал пост губернатора. Компания получила контракт на строительство конгресс-холла для саммитов ШОС и БРИКС, которые впоследствии были отменены, но «Монтажник» успел освоить порядка четырех млрд рублей. Возбуждено уголовное дело. Летом 2020 года семейная фирма с долгами около двух млрд рублей стала банкротом. Дубровский-старший и его сын Александр признаны финансово несостоятельными. Связей со СМИ не поддерживают.