Заложенные в банке активы семьи челябинского экс-губернатора продали на торгах

Заложенное в «Кредит Урал Банке» имущество принадлежащего семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского ПО «Монтажник» продали на торгах. Как следует из сообщения конкурсного управляющего Елены Соломка, активы реализованы за 28,88 млн рублей.
«Торги по продаже имущества АО „ПО ‚Монтажник‘ проведены в форме публичного предложения на электронной площадке с 20 мая до 14 июля. Победитель Алексей Шагеев. Цена продажи 28,88 млн рублей“, — отметила Соломка на „Федресурсе“.
На продажу были выставлены недвижимость и движимое имущество. Покупатель стал владельцем семи нежилых зданий общей площадью 4,583 тысячи квадратных метров, получил право аренды земельного участка размером 35,21 тысячи квадратных метров и оборудование. В числе зданий есть цеха, склад-модуль, столярная мастерская, трансформаторная подстанция и другие. В перечне купленной техники имеются краны, ленточный конвейер, автоматическая система сжигания, некапитальные склады. В составе лота проданы три самовольные постройки, в признании права собственности на которые отказано.
Имущество пытались продать несколько раз. В ноябре 2023 года Соломка объявляла о реализации самовольных построек. За них предполагалось выручить 1,075 млн рублей. Аукцион по продаже заложенных активов в предыдущий раз объявлялся в январе, и тогда первоначальная цена лота составляла 64,2 млн рублей. Предложение включало в себя три самовольные строения.
Накопив порядка двух миллиардов рублей долга, ПО «Монтажник» летом 2020 года стал банкротом. Дубровские завладели компанией в 2017 году. В это время Дубровский-старший был губернатором региона, и «Монтажник» получил контракт на строительство конгресс-холла к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Однако мероприятия были отменены, но фирма успела освоить на объекте около четырех миллиардов рублей. Расследуется уголовное дело. Сам Дубровский и его сын Александр признаны банкротами. Представители Дубровских со СМИ не общаются.
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