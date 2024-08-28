Российские военные обманом взяли в плен 30 азовцев* под Макеевкой

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До 30 человек из нацбатальона Азов были уничтожены под Макеевкой, заявил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные смогли уничтожить под Макеевкой (ЛНР) до 30 представителей украинского батальона Азов (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе проведения разведывательной деятельности было установлено, что группа боевиков из 12-й бригады спецназначения „Азов“ планирует штурмовые действия северо-западнее населенного пункта Макеевка в ЛНР. <…> По предварительным данным, вооруженные формирования Украины потеряли около 30 мотивированных националистов», — рассказал в разговоре с журналистами Андрей Марочко.

По словам эксперта, российские солдаты пошли на уловку. Они специально оставили несколько своих позиций в районе Нововодяного, находящегося в районе Макеевки, чтобы заманить ВСУ в ловушку. Таким образом бойцы Азова попали в так называемый огневой мешок.

Ранее Марочко сообщал о прорыве оборонительной линии украинских сил в районе Купянска на харьковском направлении. Кроме того, военный эксперт говорил об освобождении Розовки в ЛНР. После этого силы ВС РФ практически полностью начали контролировать западную часть региона, уточнил Марочко.

*«Азов» — украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен

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Российские военные смогли уничтожить под Макеевкой (ЛНР) до 30 представителей украинского батальона Азов (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. «В ходе проведения разведывательной деятельности было установлено, что группа боевиков из 12-й бригады спецназначения „Азов“ планирует штурмовые действия северо-западнее населенного пункта Макеевка в ЛНР. <…> По предварительным данным, вооруженные формирования Украины потеряли около 30 мотивированных националистов», — рассказал в разговоре с журналистами Андрей Марочко. По словам эксперта, российские солдаты пошли на уловку. Они специально оставили несколько своих позиций в районе Нововодяного, находящегося в районе Макеевки, чтобы заманить ВСУ в ловушку. Таким образом бойцы Азова попали в так называемый огневой мешок. Ранее Марочко сообщал о прорыве оборонительной линии украинских сил в районе Купянска на харьковском направлении. Кроме того, военный эксперт говорил об освобождении Розовки в ЛНР. После этого силы ВС РФ практически полностью начали контролировать западную часть региона, уточнил Марочко. *«Азов» — украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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