«Охмуряла и выведывала»: как обворовали жестоко убитого свердловчанина с завода

Свердловского рабочего до убийства охмуряла молодая девушка

28 августа 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Игорь Фотин трудился на предприятии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рабочего из Верхней Салды (Свердловская область) Игоря Фотина до жестокого убийства якобы охмуряла молодая девушка и узнавала, сколько денег у него есть. После этого, по словам родственницы погибшего, с его банковской карты пропали 600 тысяч рублей. «Эта девушка сейчас гуляет на свободе. Никто ей заниматься не будет, так и сойдет ей все с рук. Игорь был знаком с ней, жили на одном этаже. Она заигрывала с ним, охмуряла, выведывала все, что ей нужно было. А потом деньги с его карты были украдены. Кражу уже планировала другая женщина — ей за 30 лет», — рассказала URA.RU собеседница агентства. Убийство произошло в конце июля. По предварительным данным, Фотина задушили, а труп вывезли в холодильнике. Родные считают, что к убийству причастны четверо: Яна Иванова, ее брат Константин, Дмитрий Березин и некая Саша, которой и досталась роль охмурять мужчину. Первых троих суд арестовал. Им вменяют убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Александра находится на свободе. Остальные якобы выгораживают ее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рабочего из Верхней Салды (Свердловская область) Игоря Фотина до жестокого убийства якобы охмуряла молодая девушка и узнавала, сколько денег у него есть. После этого, по словам родственницы погибшего, с его банковской карты пропали 600 тысяч рублей. «Эта девушка сейчас гуляет на свободе. Никто ей заниматься не будет, так и сойдет ей все с рук. Игорь был знаком с ней, жили на одном этаже. Она заигрывала с ним, охмуряла, выведывала все, что ей нужно было. А потом деньги с его карты были украдены. Кражу уже планировала другая женщина — ей за 30 лет», — рассказала URA.RU собеседница агентства. Убийство произошло в конце июля. По предварительным данным, Фотина задушили, а труп вывезли в холодильнике. Родные считают, что к убийству причастны четверо: Яна Иванова, ее брат Константин, Дмитрий Березин и некая Саша, которой и досталась роль охмурять мужчину. Первых троих суд арестовал. Им вменяют убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Александра находится на свободе. Остальные якобы выгораживают ее.