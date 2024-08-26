Возможные убийцы уральца, чье тело вывезли в холодильнике, проигрывают суды

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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Суд отклонил апелляционные жалобы Фото:

Свердловский областной суд отклонил апелляционные жалобы на арест Дмитрия Березина и Константина Иванова, обвиненных в убийстве рабочего из Верхней Салды Игоря Фотина, чей труп вывезли в холодильнике. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции.

«Суд, рассмотрев апелляционные материалы, оставил их без удовлетворения», — пояснили в суде. Третьей фигуранткой является сестра Иванова — Яна. Она свой арест пока не обжаловала.

Как ранее писало URA.RU, убийство произошло в конце июля в Верхней Салде. С Фотиным могли расправиться, чтобы не отдавать ему крупный долг (600 тысяч рублей). Суд арестовал лишь троих фигурантов, но в деле может быть еще одна — их подруга. Арестованные сейчас выгораживают ее.

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Свердловский областной суд отклонил апелляционные жалобы на арест Дмитрия Березина и Константина Иванова, обвиненных в убийстве рабочего из Верхней Салды Игоря Фотина, чей труп вывезли в холодильнике. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. «Суд, рассмотрев апелляционные материалы, оставил их без удовлетворения», — пояснили в суде. Третьей фигуранткой является сестра Иванова — Яна. Она свой арест пока не обжаловала. Как ранее писало URA.RU, убийство произошло в конце июля в Верхней Салде. С Фотиным могли расправиться, чтобы не отдавать ему крупный долг (600 тысяч рублей). Суд арестовал лишь троих фигурантов, но в деле может быть еще одна — их подруга. Арестованные сейчас выгораживают ее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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