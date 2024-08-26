Возможные убийцы уральца, чье тело вывезли в холодильнике, проигрывают суды

26 августа 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Суд отклонил апелляционные жалобы Фото: Александр Елизаров © URA.RU Свердловский областной суд отклонил апелляционные жалобы на арест Дмитрия Березина и Константина Иванова, обвиненных в убийстве рабочего из Верхней Салды Игоря Фотина, чей труп вывезли в холодильнике. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. «Суд, рассмотрев апелляционные материалы, оставил их без удовлетворения», — пояснили в суде. Третьей фигуранткой является сестра Иванова — Яна. Она свой арест пока не обжаловала. Как ранее писало URA.RU, убийство произошло в конце июля в Верхней Салде. С Фотиным могли расправиться, чтобы не отдавать ему крупный долг (600 тысяч рублей). Суд арестовал лишь троих фигурантов, но в деле может быть еще одна — их подруга. Арестованные сейчас выгораживают ее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отклонил апелляционные жалобы на арест Дмитрия Березина и Константина Иванова, обвиненных в убийстве рабочего из Верхней Салды Игоря Фотина, чей труп вывезли в холодильнике. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. «Суд, рассмотрев апелляционные материалы, оставил их без удовлетворения», — пояснили в суде. Третьей фигуранткой является сестра Иванова — Яна. Она свой арест пока не обжаловала. Как ранее писало URA.RU, убийство произошло в конце июля в Верхней Салде. С Фотиным могли расправиться, чтобы не отдавать ему крупный долг (600 тысяч рублей). Суд арестовал лишь троих фигурантов, но в деле может быть еще одна — их подруга. Арестованные сейчас выгораживают ее.