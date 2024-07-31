Вандалы уничтожили агитплакаты кандидатов в гордуму Челябинска. Видео

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Сергей Антипов уверен, что уничтожение плакатов является делом рук политических конкурентов
Сергей Антипов уверен, что уничтожение плакатов является делом рук политических конкурентов Фото:

В Курчатовском районе Челябинска неизвестные срезали агитационные баннеры трех кандидатов в депутаты гордумы. Эту информацию URA.RU 31 июля подтвердил глава района Сергей Антипов.

«Ночью вандалы срезали агитационные баннеры трех кандидатов в гордуму Челябинска. Это мои плакаты, а также Игоря Латыпова и Сергея Григорьева. Заявление в полицию подано, есть видеозапись», — сказал Антипов.

По словам Антипова, на видео группа из четырех человек срезает баннеры кандидатов. Один из них фотографирует результат, предположительно, для отчета заказчику.

Все три кандидата в депутаты, чьи плакаты пострадали, баллотируются в гордуму от партии «Единая Россия». Антипов, возглавляющий район, идет по округу № 5, руководитель УК «Голос» Григорьев выдвинут по округу № 8, советник гендиректора «Челябинского цинкового завода» Латыпов является кандидатом по округу № 9. Сами они уверены, что это заказ политических конкурентов. В деле разбираются правоохранительные органы.

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В Курчатовском районе Челябинска неизвестные срезали агитационные баннеры трех кандидатов в депутаты гордумы. Эту информацию URA.RU 31 июля подтвердил глава района Сергей Антипов. «Ночью вандалы срезали агитационные баннеры трех кандидатов в гордуму Челябинска. Это мои плакаты, а также Игоря Латыпова и Сергея Григорьева. Заявление в полицию подано, есть видеозапись», — сказал Антипов. По словам Антипова, на видео группа из четырех человек срезает баннеры кандидатов. Один из них фотографирует результат, предположительно, для отчета заказчику. Все три кандидата в депутаты, чьи плакаты пострадали, баллотируются в гордуму от партии «Единая Россия». Антипов, возглавляющий район, идет по округу № 5, руководитель УК «Голос» Григорьев выдвинут по округу № 8, советник гендиректора «Челябинского цинкового завода» Латыпов является кандидатом по округу № 9. Сами они уверены, что это заказ политических конкурентов. В деле разбираются правоохранительные органы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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