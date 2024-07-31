В Курчатовском районе Челябинска неизвестные срезали агитационные баннеры трех кандидатов в депутаты гордумы. Эту информацию URA.RU 31 июля подтвердил глава района Сергей Антипов.
«Ночью вандалы срезали агитационные баннеры трех кандидатов в гордуму Челябинска. Это мои плакаты, а также Игоря Латыпова и Сергея Григорьева. Заявление в полицию подано, есть видеозапись», — сказал Антипов.
По словам Антипова, на видео группа из четырех человек срезает баннеры кандидатов. Один из них фотографирует результат, предположительно, для отчета заказчику.
Все три кандидата в депутаты, чьи плакаты пострадали, баллотируются в гордуму от партии «Единая Россия». Антипов, возглавляющий район, идет по округу № 5, руководитель УК «Голос» Григорьев выдвинут по округу № 8, советник гендиректора «Челябинского цинкового завода» Латыпов является кандидатом по округу № 9. Сами они уверены, что это заказ политических конкурентов. В деле разбираются правоохранительные органы.
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