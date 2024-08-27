«Уникальный случай»: судьи отказываются браться за дело Контеева

Судьи дважды отказались от дела бывшего замглавы Екатеринбурга Контеева

28 августа 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Виктор Контеев находится за решеткой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Апелляцию на приговор бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву, который осужден за убийство и мошенничество, не смогли рассмотреть уже второй раз подряд с декабря 2023-го. На заседании двое из трех судей Свердловского облсуда вновь взяли самоотвод. Об этом URA.RU сообщил адвокат Сергей Колосовский. В декабре самоотвод взяли так же двое из трех судей. «Уже четверо судей отказались рассматривать апелляцию. Такое количество самоотводов — уникальный случай, на моей памяти такого еще не было. Дело в том, что судьи ранее уже участвовали в процессах, связанных с уголовным делом Контеева. Одна из судей, которая сегодня взяла самоотвод, была в той тройке зимой», — сказал защитник. По версии обвинения, ОПГ во главе с Контеевым с 2009 по 2010 год вымогали деньги у бизнесмена Максима Краснова. Его они якобы пытались убить. 7 июля 2023 года суд в Сысерти приговорил Контеева к 14 годам лишении свободы. Учитывая предыдущее наказание, суммарно за решеткой он проведет 21 год. Колосовский считает, что причастность Контеева к пыткам Краснова не доказана. «Ранее суды допустили ряд ошибок. Когда мы указывали на них, то следователь заявил, что суды уже рассматривали дела, связанные с Контеевым. Поэтому, по его словам, нет причин отказываться от рассмотрения дела и самого Контеева. Таким образом, сейчас следователь просто подставил суд. А сейчас судьям приходится брать самоотводы», — заключил адвокат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Апелляцию на приговор бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву, который осужден за убийство и мошенничество, не смогли рассмотреть уже второй раз подряд с декабря 2023-го. На заседании двое из трех судей Свердловского облсуда вновь взяли самоотвод. Об этом URA.RU сообщил адвокат Сергей Колосовский. В декабре самоотвод взяли так же двое из трех судей. «Уже четверо судей отказались рассматривать апелляцию. Такое количество самоотводов — уникальный случай, на моей памяти такого еще не было. Дело в том, что судьи ранее уже участвовали в процессах, связанных с уголовным делом Контеева. Одна из судей, которая сегодня взяла самоотвод, была в той тройке зимой», — сказал защитник. По версии обвинения, ОПГ во главе с Контеевым с 2009 по 2010 год вымогали деньги у бизнесмена Максима Краснова. Его они якобы пытались убить. 7 июля 2023 года суд в Сысерти приговорил Контеева к 14 годам лишении свободы. Учитывая предыдущее наказание, суммарно за решеткой он проведет 21 год. Колосовский считает, что причастность Контеева к пыткам Краснова не доказана. «Ранее суды допустили ряд ошибок. Когда мы указывали на них, то следователь заявил, что суды уже рассматривали дела, связанные с Контеевым. Поэтому, по его словам, нет причин отказываться от рассмотрения дела и самого Контеева. Таким образом, сейчас следователь просто подставил суд. А сейчас судьям приходится брать самоотводы», — заключил адвокат.