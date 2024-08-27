Экзотика на День города: что известно о китайских артистах, которые устроят концерты в Кургане

Китайские музыканты устроят три концерта на День города в Кургане

28 августа 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Китайские музыканты устроят на День города зрелищную программу более чем на 2 часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Китайские артисты устроят курганцам зрелищные концерты на День города 31 августа. Выступления иностранных музыкантов из города-побратима Юйлинь пройдут на трех площадках в разных частях города. Подробнее о местах и времени концертов артистов из Поднебесной — в материале URA.RU. Артисты из города-побратима В Кургане на День города выступят артисты Исследовательского института народного искусства и театра города Юйлинь. Всего на разных сценах выступит 20 музыкантов. Решение о проведении зрелищного концерта артистами из Поднебесной было принято властями провинции Шэньси, с которыми администрация Кургана подписала соглашение о сотрудничестве и дружбе народов. Концерты на трех площадках Китайские музыканты проведут концерты на двух основных площадках Кургана — центральной площади и ЦПКиО. Еще одним местом выступления станет территория возле КЦ «Современник» в Заозерном районе. Всего праздничная программа будет идти чуть более двух часов. Первый концерт состоится в центральном парке. Он будет проходить с 12:00 по 12:45. Затем после перерыва артисты переместятся на площадь имени Ленина, где будут выступать перед горожанами с 16:00 по 16:45. Вечерняя программа пройдет в Заозерном районе. Китайский коллектив выступит на площадке КЦ «Современник» с 19:00 по 19:45. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Китайские артисты устроят курганцам зрелищные концерты на День города 31 августа. Выступления иностранных музыкантов из города-побратима Юйлинь пройдут на трех площадках в разных частях города. Подробнее о местах и времени концертов артистов из Поднебесной — в материале URA.RU. В Кургане на День города выступят артисты Исследовательского института народного искусства и театра города Юйлинь. Всего на разных сценах выступит 20 музыкантов. Решение о проведении зрелищного концерта артистами из Поднебесной было принято властями провинции Шэньси, с которыми администрация Кургана подписала соглашение о сотрудничестве и дружбе народов. Китайские музыканты проведут концерты на двух основных площадках Кургана — центральной площади и ЦПКиО. Еще одним местом выступления станет территория возле КЦ «Современник» в Заозерном районе. Всего праздничная программа будет идти чуть более двух часов. Первый концерт состоится в центральном парке. Он будет проходить с 12:00 по 12:45. Затем после перерыва артисты переместятся на площадь имени Ленина, где будут выступать перед горожанами с 16:00 по 16:45. Вечерняя программа пройдет в Заозерном районе. Китайский коллектив выступит на площадке КЦ «Современник» с 19:00 по 19:45.