«Ведомости»: Google скрывал от акционеров проблемы с судами в России и ЮАР

28 августа 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Google скрывал проблемы юридического характера, связанных с РФ и ЮАР, передают «Ведомости» Фото: Анна Майорова © URA.RU Американская компания Google обратилась в окружной суд Калифорнии в Сан-Хосе с иском против российских телеканалов RT, «Спас» и «Царьград». Компания требует ввести анти-исковые запреты в ответ на решение российских властей о разблокировке youtube-каналов этих СМИ. Об этом сообщают «Ведомости». В ходе судебного разбирательства выяснилось, что американская компания скрывала от акционеров проблемы с судами в России и ЮАР. Холдинговая компания Alphabet, управляющая Google, отметила, что у компании возникали юридические вопросы, связанные с РФ. Детали споров не разглашались. «В своей отчетности Alphabet указывала на наличие юридических вопросов, связанных с Россией, но не считает, что они окажут „существенное негативное влияние“ на Google. Детали споров в отчетности не раскрываются. Известно, что в ЮАР в процессе разбирательства суд вынес определение об аресте всех активов Google (акции дочерних компаний и IP объекты) на территории ЮАР — в обеспечение заявления телеканала „Спас“», — передают «Ведомости». Как указывает издание, Google стремится получить судебное постановление, которое предотвратит возможность предъявления претензий к ней за пределами США и Великобритании. «Это судебное решение не позволит иностранным компаниям предъявлять претензии Google в будущем», — говорится в материале. Процесс, инициированный в Калифорнии, является частью стратегии Google по защите своих интересов в зарубежных юрисдикциях. В июне этого года Высокий суд ЮАР возбудил уголовное дело против компании «Google SA» по делу о блокировке православного телеканала. В связи с этим были арестованы американские активы. Об этом сообщал портал Moneyweb. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американская компания Google обратилась в окружной суд Калифорнии в Сан-Хосе с иском против российских телеканалов RT, «Спас» и «Царьград». Компания требует ввести анти-исковые запреты в ответ на решение российских властей о разблокировке youtube-каналов этих СМИ. Об этом сообщают «Ведомости». В ходе судебного разбирательства выяснилось, что американская компания скрывала от акционеров проблемы с судами в России и ЮАР. Холдинговая компания Alphabet, управляющая Google, отметила, что у компании возникали юридические вопросы, связанные с РФ. Детали споров не разглашались. «В своей отчетности Alphabet указывала на наличие юридических вопросов, связанных с Россией, но не считает, что они окажут „существенное негативное влияние“ на Google. Детали споров в отчетности не раскрываются. Известно, что в ЮАР в процессе разбирательства суд вынес определение об аресте всех активов Google (акции дочерних компаний и IP объекты) на территории ЮАР — в обеспечение заявления телеканала „Спас“», — передают «Ведомости». Как указывает издание, Google стремится получить судебное постановление, которое предотвратит возможность предъявления претензий к ней за пределами США и Великобритании. «Это судебное решение не позволит иностранным компаниям предъявлять претензии Google в будущем», — говорится в материале. Процесс, инициированный в Калифорнии, является частью стратегии Google по защите своих интересов в зарубежных юрисдикциях. В июне этого года Высокий суд ЮАР возбудил уголовное дело против компании «Google SA» по делу о блокировке православного телеканала. В связи с этим были арестованы американские активы. Об этом сообщал портал Moneyweb.