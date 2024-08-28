В Кремле оценили, как вторжение в Курскую область может привести к ядерной войне

Песков: вторжение ВСУ в РФ эскалирует конфликт и повышает риск ядерной войны

28 августа 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Вторжение ВСУ в Курскую область приближает риск ядерного мирового конфликта, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле оценили, насколько реален риск ядерной мировой войны в связи с вторжением украинских сил в Курскую область. Таким образом в РФ прокомментировали заявление американского экс-главы Дональда Трампа, который считает, что военное столкновение такого характера ближе, чем кажется. «Многие страны так называемого коллективного Запада уже по уши залезли в украинский конфликт. Они напрямую в него вовлечены. Такие вылазки, как вторжение в Курскую область, являются актами, которые до предела эскалируют обстановку. Повод для напряженности есть. И к таким заявлениям [которые озвучивает Трамп, касаемо ядерной войны] можно относиться с пониманием», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Трамп ранее заявил, что ядерная война ближе, чем кажется. Его слова передавала газета The Independent. Свое заявление экс-президент страны сделал на фоне вторжения ВСУ в Курскую область. До этого Трамп говорил, что участие Камалы Харрис в президентской гонке также приведет к мировой войне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле оценили, насколько реален риск ядерной мировой войны в связи с вторжением украинских сил в Курскую область. Таким образом в РФ прокомментировали заявление американского экс-главы Дональда Трампа, который считает, что военное столкновение такого характера ближе, чем кажется. «Многие страны так называемого коллективного Запада уже по уши залезли в украинский конфликт. Они напрямую в него вовлечены. Такие вылазки, как вторжение в Курскую область, являются актами, которые до предела эскалируют обстановку. Повод для напряженности есть. И к таким заявлениям [которые озвучивает Трамп, касаемо ядерной войны] можно относиться с пониманием», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Трамп ранее заявил, что ядерная война ближе, чем кажется. Его слова передавала газета The Independent. Свое заявление экс-президент страны сделал на фоне вторжения ВСУ в Курскую область. До этого Трамп говорил, что участие Камалы Харрис в президентской гонке также приведет к мировой войне.