В Кремле оценили, как вторжение в Курскую область может привести к ядерной войне

Песков: вторжение ВСУ в РФ эскалирует конфликт и повышает риск ядерной войны
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Вторжение ВСУ в Курскую область приближает риск ядерного мирового конфликта, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:

В Кремле оценили, насколько реален риск ядерной мировой войны в связи с вторжением украинских сил в Курскую область. Таким образом в РФ прокомментировали заявление американского экс-главы Дональда Трампа, который считает, что военное столкновение такого характера ближе, чем кажется.

«Многие страны так называемого коллективного Запада уже по уши залезли в украинский конфликт. Они напрямую в него вовлечены. Такие вылазки, как вторжение в Курскую область, являются актами, которые до предела эскалируют обстановку. Повод для напряженности есть. И к таким заявлениям [которые озвучивает Трамп, касаемо ядерной войны] можно относиться с пониманием», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Трамп ранее заявил, что ядерная война ближе, чем кажется. Его слова передавала газета The Independent. Свое заявление экс-президент страны сделал на фоне вторжения ВСУ в Курскую область. До этого Трамп говорил, что участие Камалы Харрис в президентской гонке также приведет к мировой войне.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле оценили, насколько реален риск ядерной мировой войны в связи с вторжением украинских сил в Курскую область. Таким образом в РФ прокомментировали заявление американского экс-главы Дональда Трампа, который считает, что военное столкновение такого характера ближе, чем кажется. «Многие страны так называемого коллективного Запада уже по уши залезли в украинский конфликт. Они напрямую в него вовлечены. Такие вылазки, как вторжение в Курскую область, являются актами, которые до предела эскалируют обстановку. Повод для напряженности есть. И к таким заявлениям [которые озвучивает Трамп, касаемо ядерной войны] можно относиться с пониманием», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Трамп ранее заявил, что ядерная война ближе, чем кажется. Его слова передавала газета The Independent. Свое заявление экс-президент страны сделал на фоне вторжения ВСУ в Курскую область. До этого Трамп говорил, что участие Камалы Харрис в президентской гонке также приведет к мировой войне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...