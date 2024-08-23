Трамп припугнул мир ядерной войной в случае победы Харрис

Трамп: победа Харрис на выборах втянет мир в третью мировую войну
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Дональд Трамп обеспокоен участием Камалы Харрис в президентской гонке Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Вице-президент США Камалы Харрис, которая в настоящий момент участвует в гонке за власть, в случае своей победы спровоцирует третью мировую войну. Об этом заявил экс-глава США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что в новом мировом конфликте будет применяться ядерное оружие.

«У Камалы Харрис не будет будущего, потому что она приведет нас к третьей ядерной мировой войне! Ее никогда не будут уважать мировые тираны!» — написал Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Он раскритиковал Харрис после ее выступления перед избирателями в Чикаго. Он добавил, что новый потенциальный кандидат никак не прокомментировала социальные проблемы, которые волнуют жителей США. В первую очередь — нищета.

Камала Харрис официально согласилась баллотироваться на пост главы государства от Демократической партии. Об этом пишет Bloomberg. Ее выдвинули еще в начале августа, передает «Национальная служба новостей». Она пообещала уже продолжать помогать Украине, сообщает RT. Выборы в США пройдут осенью. В президенты баллотируются не только Харрис, но и Трамп.

На днях американские журналисты писали, что текущий глава государства Джо Байден подписал секретный ядерный документ, в котором прописаны действия США по ядерному сдерживанию КНР, КНДР и России. В ООН были обеспокоены этим.

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Вице-президент США Камалы Харрис, которая в настоящий момент участвует в гонке за власть, в случае своей победы спровоцирует третью мировую войну. Об этом заявил экс-глава США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что в новом мировом конфликте будет применяться ядерное оружие. «У Камалы Харрис не будет будущего, потому что она приведет нас к третьей ядерной мировой войне! Ее никогда не будут уважать мировые тираны!» — написал Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Он раскритиковал Харрис после ее выступления перед избирателями в Чикаго. Он добавил, что новый потенциальный кандидат никак не прокомментировала социальные проблемы, которые волнуют жителей США. В первую очередь — нищета. Камала Харрис официально согласилась баллотироваться на пост главы государства от Демократической партии. Об этом пишет Bloomberg. Ее выдвинули еще в начале августа, передает «Национальная служба новостей». Она пообещала уже продолжать помогать Украине, сообщает RT. Выборы в США пройдут осенью. В президенты баллотируются не только Харрис, но и Трамп. На днях американские журналисты писали, что текущий глава государства Джо Байден подписал секретный ядерный документ, в котором прописаны действия США по ядерному сдерживанию КНР, КНДР и России. В ООН были обеспокоены этим.
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