В Екатеринбурге открыли пять станций метро после гибели человека на рельсах

Причины ЧП выясняются
В Екатеринбурге открыты пять станций метрополитена, которые ранее не работали из-за ЧП. Об этом сообщает telegram-канал «Метро Екатеринбурга».
«Станции „Проспект Космонавтов“, „Уралмаш“, „Машиностроителей“, „Уральская“ и „Динамо“ открыты», — кратко говорится в посте. Более никаких подробностей в сообщении не раскрывается.
Станции метрополитена были частично закрыты из-за падения молодого человека на рельсы. Мужчина погиб. Сейчас на месте работают полиция и МЧС.
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