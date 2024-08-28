В Екатеринбурге открыли пять станций метро после гибели человека на рельсах

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , метрополитен, метро, поезд, подвижной состав, пассажиры в метро
Причины ЧП выясняются Фото:

В Екатеринбурге открыты пять станций метрополитена, которые ранее не работали из-за ЧП. Об этом сообщает telegram-канал «Метро Екатеринбурга».

«Станции „Проспект Космонавтов“, „Уралмаш“, „Машиностроителей“, „Уральская“ и „Динамо“ открыты», — кратко говорится в посте. Более никаких подробностей в сообщении не раскрывается.

Станции метрополитена были частично закрыты из-за падения молодого человека на рельсы. Мужчина погиб. Сейчас на месте работают полиция и МЧС.

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В Екатеринбурге открыты пять станций метрополитена, которые ранее не работали из-за ЧП. Об этом сообщает telegram-канал «Метро Екатеринбурга». «Станции „Проспект Космонавтов“, „Уралмаш“, „Машиностроителей“, „Уральская“ и „Динамо“ открыты», — кратко говорится в посте. Более никаких подробностей в сообщении не раскрывается. Станции метрополитена были частично закрыты из-за падения молодого человека на рельсы. Мужчина погиб. Сейчас на месте работают полиция и МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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