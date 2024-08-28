Тело погибшего в метро Екатеринбурга достали из-под поезда. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Баннеры «Армия России» на станции метро «Площадь 1905 года». Екатеринбург, служба по контракту, станция 1905 года, армия россии
Ограничения на станции «Площадь 1905 года» могут продлится несколько часов Фото:

Спасатели достали из-под поезда метро в Екатеринбурге погибшего молодого человека, который упал на пути. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

Тело вынесло со станции на носилках и погрузили в катафалк. Муниципальная служба увезла труп.

Погибшим оказался 26-летний сотрудник гипермаркета «Ашан». После его падения всех пассажиров попросили выйти а, шесть станций метро перекрыты, однако вскоре движение на пяти возобновили. Ограничения на станции «Площадь 1905 года» могут продлится около трех часов. О том, что сейчас происходит на станции — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасатели достали из-под поезда метро в Екатеринбурге погибшего молодого человека, который упал на пути. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. Тело вынесло со станции на носилках и погрузили в катафалк. Муниципальная служба увезла труп. Погибшим оказался 26-летний сотрудник гипермаркета «Ашан». После его падения всех пассажиров попросили выйти а, шесть станций метро перекрыты, однако вскоре движение на пяти возобновили. Ограничения на станции «Площадь 1905 года» могут продлится около трех часов. О том, что сейчас происходит на станции — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...