Ограничения на станции «Площадь 1905 года» могут продлится несколько часов
Спасатели достали из-под поезда метро в Екатеринбурге погибшего молодого человека, который упал на пути. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
Тело вынесло со станции на носилках и погрузили в катафалк. Муниципальная служба увезла труп.
Погибшим оказался 26-летний сотрудник гипермаркета «Ашан». После его падения всех пассажиров попросили выйти а, шесть станций метро перекрыты, однако вскоре движение на пяти возобновили. Ограничения на станции «Площадь 1905 года» могут продлится около трех часов. О том, что сейчас происходит на станции — в материале URA.RU.
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