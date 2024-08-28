Известна личность парня, погибшего на рельсах метро в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на рельсах метро погиб сотрудник гипермаркета «Ашан»
© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, метрополитен, метро, вагон метро, станция 1905 года
Причины, почему человек упал на рельсы, выясняются Фото:

На рельсах метро в Екатеринбурге погиб молодой сотрудник гипермаркета «Ашан». Об этом URA.RU сообщил источник.

«Парню 26 лет. Известно, что работал в «Ашане», — сказал собеседник агентства.

Падение прошло на станции метро «Площадь 1905 года». Молодой человек погиб. На время были закрыты сразу пять станций, но в данный момент они уже доступны для поездок. На месте трагедии работает полиция и МЧС.

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На рельсах метро в Екатеринбурге погиб молодой сотрудник гипермаркета «Ашан». Об этом URA.RU сообщил источник. «Парню 26 лет. Известно, что работал в «Ашане», — сказал собеседник агентства. Падение прошло на станции метро «Площадь 1905 года». Молодой человек погиб. На время были закрыты сразу пять станций, но в данный момент они уже доступны для поездок. На месте трагедии работает полиция и МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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