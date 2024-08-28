Известна личность парня, погибшего на рельсах метро в Екатеринбурге

Причины, почему человек упал на рельсы, выясняются
На рельсах метро в Екатеринбурге погиб молодой сотрудник гипермаркета «Ашан». Об этом URA.RU сообщил источник.
«Парню 26 лет. Известно, что работал в «Ашане», — сказал собеседник агентства.
Падение прошло на станции метро «Площадь 1905 года». Молодой человек погиб. На время были закрыты сразу пять станций, но в данный момент они уже доступны для поездок. На месте трагедии работает полиция и МЧС.
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