Что происходит на станции метро в Екатеринбурге, где погиб пассажир. Фото

МЧС поднимает вагон, чтобы достать тело екатеринбуржца, упавшего под поезд метро
© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, метрополитен, метро, вагон метро, станция 1905 года
На месте ЧП работают спасатели и полицейские Фото:

Сотрудники МЧС прибыли на станцию метро «Площадь 1905 года», где пассажир упал под поезд, чтобы вытащить тело. Параллельно с этим на месте работают силовики, а к месту продолжают сходится горожане, которые не в курсе о временном закрытии метро. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

Специалисты поднимают вагон, чтобы достать тело молодого человека. По данным на 15:00, труп все еще не вытащили. Часть правоохранителей охраняют территорию, предупреждая пассажиров о закрытии станции, а следователи разбирают обстоятельства смертельной аварии. Возле входа в метро припаркованы машины МЧС.

Несмотря на это, некоторые горожане продолжают ждать открытия метро, стоя на улице. Другие уходят на автобусную остановку или заказывают такси, цены на которые сразу же подскочили примерно на 200 рублей.

ЧП произошло днем 28 августа. Всех пассажиров попросили выйти со станции на улицу. Из-за погибшего пассажира шесть станций метро были перекрыты, однако вскоре движение на пяти открыли. Ограничения на станции «Площадь 1905 года» могут продлится около трех часов.

Пассажиры продолжают ждать открытия станции
Пассажиры продолжают ждать открытия станции
Фото:
Спасатели припарковали машины возле входа в метро
Спасатели припарковали машины возле входа в метро
Фото:
Столпотворений на остановке не замечается
Столпотворений на остановке не замечается
Фото:

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Сотрудники МЧС прибыли на станцию метро «Площадь 1905 года», где пассажир упал под поезд, чтобы вытащить тело. Параллельно с этим на месте работают силовики, а к месту продолжают сходится горожане, которые не в курсе о временном закрытии метро. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. Специалисты поднимают вагон, чтобы достать тело молодого человека. По данным на 15:00, труп все еще не вытащили. Часть правоохранителей охраняют территорию, предупреждая пассажиров о закрытии станции, а следователи разбирают обстоятельства смертельной аварии. Возле входа в метро припаркованы машины МЧС. Несмотря на это, некоторые горожане продолжают ждать открытия метро, стоя на улице. Другие уходят на автобусную остановку или заказывают такси, цены на которые сразу же подскочили примерно на 200 рублей. ЧП произошло днем 28 августа. Всех пассажиров попросили выйти со станции на улицу. Из-за погибшего пассажира шесть станций метро были перекрыты, однако вскоре движение на пяти открыли. Ограничения на станции «Площадь 1905 года» могут продлится около трех часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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