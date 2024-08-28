Что происходит на станции метро в Екатеринбурге, где погиб пассажир. Фото

МЧС поднимает вагон, чтобы достать тело екатеринбуржца, упавшего под поезд метро

28 августа 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работают спасатели и полицейские Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сотрудники МЧС прибыли на станцию метро «Площадь 1905 года», где пассажир упал под поезд, чтобы вытащить тело. Параллельно с этим на месте работают силовики, а к месту продолжают сходится горожане, которые не в курсе о временном закрытии метро. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. Специалисты поднимают вагон, чтобы достать тело молодого человека. По данным на 15:00, труп все еще не вытащили. Часть правоохранителей охраняют территорию, предупреждая пассажиров о закрытии станции, а следователи разбирают обстоятельства смертельной аварии. Возле входа в метро припаркованы машины МЧС. Несмотря на это, некоторые горожане продолжают ждать открытия метро, стоя на улице. Другие уходят на автобусную остановку или заказывают такси, цены на которые сразу же подскочили примерно на 200 рублей. ЧП произошло днем 28 августа. Всех пассажиров попросили выйти со станции на улицу. Из-за погибшего пассажира шесть станций метро были перекрыты, однако вскоре движение на пяти открыли. Ограничения на станции «Площадь 1905 года» могут продлится около трех часов. Пассажиры продолжают ждать открытия станции Фото: Сергей Бодров / URA.RU Спасатели припарковали машины возле входа в метро Фото: Сергей Бодров / URA.RU Столпотворений на остановке не замечается Фото: Сергей Бодров / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники МЧС прибыли на станцию метро «Площадь 1905 года», где пассажир упал под поезд, чтобы вытащить тело. Параллельно с этим на месте работают силовики, а к месту продолжают сходится горожане, которые не в курсе о временном закрытии метро. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. Специалисты поднимают вагон, чтобы достать тело молодого человека. По данным на 15:00, труп все еще не вытащили. Часть правоохранителей охраняют территорию, предупреждая пассажиров о закрытии станции, а следователи разбирают обстоятельства смертельной аварии. Возле входа в метро припаркованы машины МЧС. Несмотря на это, некоторые горожане продолжают ждать открытия метро, стоя на улице. Другие уходят на автобусную остановку или заказывают такси, цены на которые сразу же подскочили примерно на 200 рублей. ЧП произошло днем 28 августа. Всех пассажиров попросили выйти со станции на улицу. Из-за погибшего пассажира шесть станций метро были перекрыты, однако вскоре движение на пяти открыли. Ограничения на станции «Площадь 1905 года» могут продлится около трех часов.