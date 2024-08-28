Все станции метро теперь работают
В Екатеринбурге станцию метро «Площадь 1905 года» открыли после того, как из-под поезда достали погибшего 26-летнего сотрудника «Ашана». Людей начали быстро пропускать. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
После падения молодого человека всех пассажиров попросили выйти а, шесть станций метро перекрыли, однако вскоре движение на пяти возобновили. После ограничения движения в подземке подскочили цены на такси, которые начали активно вызывать горожане. О том, что происходило на станции — в материале URA.RU.
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