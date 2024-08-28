Армия и оружие ВС РФ сорвали ротацию ВСУ под Курском 28 августа 2024 в 16:22 Размер текста - 17 + ВС РФ уничтожили около 20 солдат ВСУ в Курской области Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области российские военные сорвали ротацию ВСУ. Они уничтожили три машины и примерно 20 украинских боевиков. «В Журавлях Курской области морпехи уничтожили три автомобиля и около 20 солдат ВСУ», — сообщили ТАСС в силовых структурах России. Так, ВС РФ смогли нарушить планы Украины по ротации в деревне Журавли. Ранее в Курской области российские силы сбили две авиационные бомбы ВСУ. Кроме того, артиллеристы ВС РФ смогли уничтожить группу украинских штурмовиков в составе семи человек под Курском, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Курской области российские военные сорвали ротацию ВСУ. Они уничтожили три машины и примерно 20 украинских боевиков. «В Журавлях Курской области морпехи уничтожили три автомобиля и около 20 солдат ВСУ», — сообщили ТАСС в силовых структурах России. Так, ВС РФ смогли нарушить планы Украины по ротации в деревне Журавли. Ранее в Курской области российские силы сбили две авиационные бомбы ВСУ. Кроме того, артиллеристы ВС РФ смогли уничтожить группу украинских штурмовиков в составе семи человек под Курском, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям