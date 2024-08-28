ВС РФ сорвали ротацию ВСУ под Курском

ВС РФ уничтожили около 20 солдат ВСУ в Курской области
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
В Курской области российские военные сорвали ротацию ВСУ. Они уничтожили три машины и примерно 20 украинских боевиков.
«В Журавлях Курской области морпехи уничтожили три автомобиля и около 20 солдат ВСУ», — сообщили ТАСС в силовых структурах России. Так, ВС РФ смогли нарушить планы Украины по ротации в деревне Журавли.
Ранее в Курской области российские силы сбили две авиационные бомбы ВСУ. Кроме того, артиллеристы ВС РФ смогли уничтожить группу украинских штурмовиков в составе семи человек под Курском, пишет RT.
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