Экс-глава челябинской правительственной корпорации Атаманченко остался в СИЗО

Задержанный ФСБ экс-глава ЮУ КЖСИ — крупнейшей строительной корпорации, подконтрольной правительству Челябинской области, Владимир Атаманченко, обвиняемый в растрате, остался в СИЗО до конца октября. Такое решение принял 28 августа Центральный райсуд Челябинска, рассказал URA.RU источник в судебной системе.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя, в котором он просил продлить меру пресечения Атаманченко в виде содержания под стражей еще на два месяца. То есть, экс-глава ЮУ КЖСИ останется в СИЗО до конца октября, но он может обжаловать это решение», — рассказал источник.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. На момент публикации на звонок журналиста не ответили.
Атаманченко находится в СИЗО с конца мая текущего года. Данная мера неоднократно продлевалась. Адвокат бывшего топ-менеджера работает над смягчением меры пресечения.
После задержания в мае этого года Атаманченко обвинили в растрате денежных средств, принадлежащих компании. О каком периоде, в который произошло преступление, следствие пока не говорит.
Ранее Атаманченко уже попадал в поле зрения силовых структур. В сентябре 203 года он был задержан и обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями. Тогда следствие считало, что он взял у попросил у директора подконтрольной ЮУ КЖСИ организации заем в 10 млн рублей, обещая вернуть все с процентами через год. Но закрыл долг уже после задержания. Как результат — ему назначили штраф в 40 тысяч рублей и прекратили уголовное дело.
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