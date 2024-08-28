Экс-глава челябинской правительственной корпорации Атаманченко остался в СИЗО

28 августа 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

Владимира Атаманченко оставили в СИЗО до 30 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Челябинске ФСБ и СК задержали гендиректора ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко Задержанный ФСБ экс-глава ЮУ КЖСИ — крупнейшей строительной корпорации, подконтрольной правительству Челябинской области, Владимир Атаманченко, обвиняемый в растрате, остался в СИЗО до конца октября. Такое решение принял 28 августа Центральный райсуд Челябинска, рассказал URA.RU источник в судебной системе. «Суд удовлетворил ходатайство следователя, в котором он просил продлить меру пресечения Атаманченко в виде содержания под стражей еще на два месяца. То есть, экс-глава ЮУ КЖСИ останется в СИЗО до конца октября, но он может обжаловать это решение», — рассказал источник. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. На момент публикации на звонок журналиста не ответили. Новость по теме В Челябинске ФСБ вновь задержала экс-директора ЮУ КЖСИ Атаманченко Атаманченко находится в СИЗО с конца мая текущего года. Данная мера неоднократно продлевалась. Адвокат бывшего топ-менеджера работает над смягчением меры пресечения. После задержания в мае этого года Атаманченко обвинили в растрате денежных средств, принадлежащих компании. О каком периоде, в который произошло преступление, следствие пока не говорит. Ранее Атаманченко уже попадал в поле зрения силовых структур. В сентябре 203 года он был задержан и обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями. Тогда следствие считало, что он взял у попросил у директора подконтрольной ЮУ КЖСИ организации заем в 10 млн рублей, обещая вернуть все с процентами через год. Но закрыл долг уже после задержания. Как результат — ему назначили штраф в 40 тысяч рублей и прекратили уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанный ФСБ экс-глава ЮУ КЖСИ — крупнейшей строительной корпорации, подконтрольной правительству Челябинской области, Владимир Атаманченко, обвиняемый в растрате, остался в СИЗО до конца октября. Такое решение принял 28 августа Центральный райсуд Челябинска, рассказал URA.RU источник в судебной системе. «Суд удовлетворил ходатайство следователя, в котором он просил продлить меру пресечения Атаманченко в виде содержания под стражей еще на два месяца. То есть, экс-глава ЮУ КЖСИ останется в СИЗО до конца октября, но он может обжаловать это решение», — рассказал источник. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. На момент публикации на звонок журналиста не ответили. Атаманченко находится в СИЗО с конца мая текущего года. Данная мера неоднократно продлевалась. Адвокат бывшего топ-менеджера работает над смягчением меры пресечения. После задержания в мае этого года Атаманченко обвинили в растрате денежных средств, принадлежащих компании. О каком периоде, в который произошло преступление, следствие пока не говорит. Ранее Атаманченко уже попадал в поле зрения силовых структур. В сентябре 203 года он был задержан и обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями. Тогда следствие считало, что он взял у попросил у директора подконтрольной ЮУ КЖСИ организации заем в 10 млн рублей, обещая вернуть все с процентами через год. Но закрыл долг уже после задержания. Как результат — ему назначили штраф в 40 тысяч рублей и прекратили уголовное дело.