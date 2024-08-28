Власти ограничат въезд в Курчатов из-за атак ВСУ

Въезд в Курчатов Курской области ограничат из-за режима КТО
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Михаил Бабич на Щучанском заводе химразоружения Курганская область, шлагбаум, запретная зона
В Курчатов временно смогут попасть только жители и работники города (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Оперативный штаб Курской области по проведению контртеррористической операции (КТО) вводит дополнительные меры для обеспечения безопасности Курчатова, где расположена Курская АЭС. Въезд в город временно ограничат с 29 августа из-за продолжающихся попыток ВСУ проникнуть в него.

«ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город. В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов», — написал врио главы Курской области Алексей Смирнов в своем telegram-канале.

При этом, жители Курчатова, а также люди, работающие в городе, смогут свободно въезжать в него. Для последних предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях самого Курчатова и Курчатовского района.

В среду, 28 августа, около Курской АЭС был найден кассетный боеприпас ВСУ. Военнослужащие Росгвардии успешно его обезвредили. Внутри обломка ракеты было 180 неразорвавшихся поражающих элементов. Боевая часть снаряда вошла в землю, специалисты смогли уничтожить его на месте с использованием накладного заряда.

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Оперативный штаб Курской области по проведению контртеррористической операции (КТО) вводит дополнительные меры для обеспечения безопасности Курчатова, где расположена Курская АЭС. Въезд в город временно ограничат с 29 августа из-за продолжающихся попыток ВСУ проникнуть в него. «ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город. В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов», — написал врио главы Курской области Алексей Смирнов в своем telegram-канале. При этом, жители Курчатова, а также люди, работающие в городе, смогут свободно въезжать в него. Для последних предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях самого Курчатова и Курчатовского района. В среду, 28 августа, около Курской АЭС был найден кассетный боеприпас ВСУ. Военнослужащие Росгвардии успешно его обезвредили. Внутри обломка ракеты было 180 неразорвавшихся поражающих элементов. Боевая часть снаряда вошла в землю, специалисты смогли уничтожить его на месте с использованием накладного заряда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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