Павел Дуров может оказаться во французской тюрьме
новость из сюжетаОснователю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова обвинили во Франции в соучастии в незаконном обороте наркотиков и распространении изображений детской порнографии. Об этом сообщили в прокуратуре Парижа.
«Дуров обвиняется во Франции в соучастии в распространении изображений детской порнографии. И незаконном обороте наркотиков», — рассказала прокуратура в распространенном ею пресс-релизе.
Дурову грозит до 10 лет тюремного заключения во Франции. Предприниматель обвиняется в том числе в администрировании онлайн-платформы, где проводились незаконные транзакции.
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