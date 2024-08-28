28 августа 2024

Павла Дурова обвинили в наркотрафике и распространении детской порнографии

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Павел Дуров может оказаться во французской тюрьме
Павел Дуров может оказаться во французской тюрьме Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова обвинили во Франции в соучастии в незаконном обороте наркотиков и распространении изображений детской порнографии. Об этом сообщили в прокуратуре Парижа.

«Дуров обвиняется во Франции в соучастии в распространении изображений детской порнографии. И незаконном обороте наркотиков», — рассказала прокуратура в распространенном ею пресс-релизе. 

Дурову грозит до 10 лет тюремного заключения во Франции. Предприниматель обвиняется в том числе в администрировании онлайн-платформы, где проводились незаконные транзакции.

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Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова обвинили во Франции в соучастии в незаконном обороте наркотиков и распространении изображений детской порнографии. Об этом сообщили в прокуратуре Парижа. «Дуров обвиняется во Франции в соучастии в распространении изображений детской порнографии. И незаконном обороте наркотиков», — рассказала прокуратура в распространенном ею пресс-релизе.  Дурову грозит до 10 лет тюремного заключения во Франции. Предприниматель обвиняется в том числе в администрировании онлайн-платформы, где проводились незаконные транзакции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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