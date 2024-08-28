В Турции рассказали, почему конфликт на Украине не завершился в 2022 году

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что переговоры в Стамбуле в 2022 году могли привести к мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, однако некоторые страны не захотели мира. Об этом он заявил в эфире телеканала Haberturk.
«На переговорах в Долмабахче этот вопрос почти дошел до этапа подписания. Но, к сожалению, некоторые страны не захотели, чтобы конфликт закончился. Потому что США пытаются консолидировать Европейский континент посредством противостояния на Украине и хотят озадачить Россию серьезной проблемой», — сказал Куртулмуш в эфире Haberturk.
Президент России Владимир Путин ранее обвинил западные страны и Украину в обмане в связи с переговорами, которые проходили в Стамбуле в 2022 году. По его словам, когда украинская сторона была близка к подписанию мирных документов, на неё оказали давление представители Запада, что привело к отказу от мирного урегулирования конфликта. Одним из главных инициаторов срыва переговоров был экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.
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