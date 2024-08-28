28 августа 2024

В Турции рассказали, почему конфликт на Украине не завершился в 2022 году

Спикер парламента Турции: США не захотели мира на Украине из-за борьбы с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры были сорваны странами Запада
Переговоры были сорваны странами Запада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что переговоры в Стамбуле в 2022 году могли привести к мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, однако некоторые страны не захотели мира. Об этом он заявил в эфире телеканала Haberturk.

«На переговорах в Долмабахче этот вопрос почти дошел до этапа подписания. Но, к сожалению, некоторые страны не захотели, чтобы конфликт закончился. Потому что США пытаются консолидировать Европейский континент посредством противостояния на Украине и хотят озадачить Россию серьезной проблемой», — сказал Куртулмуш в эфире Haberturk.

Президент России Владимир Путин ранее обвинил западные страны и Украину в обмане в связи с переговорами, которые проходили в Стамбуле в 2022 году. По его словам, когда украинская сторона была близка к подписанию мирных документов, на неё оказали давление представители Запада, что привело к отказу от мирного урегулирования конфликта. Одним из главных инициаторов срыва переговоров был экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что переговоры в Стамбуле в 2022 году могли привести к мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, однако некоторые страны не захотели мира. Об этом он заявил в эфире телеканала Haberturk. «На переговорах в Долмабахче этот вопрос почти дошел до этапа подписания. Но, к сожалению, некоторые страны не захотели, чтобы конфликт закончился. Потому что США пытаются консолидировать Европейский континент посредством противостояния на Украине и хотят озадачить Россию серьезной проблемой», — сказал Куртулмуш в эфире Haberturk. Президент России Владимир Путин ранее обвинил западные страны и Украину в обмане в связи с переговорами, которые проходили в Стамбуле в 2022 году. По его словам, когда украинская сторона была близка к подписанию мирных документов, на неё оказали давление представители Запада, что привело к отказу от мирного урегулирования конфликта. Одним из главных инициаторов срыва переговоров был экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...