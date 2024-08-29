Forbes: на Украине поражены темпом продвижения ВС РФ

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Российские войска освобождают новые территории в зоне СВО
Российские войска освобождают новые территории в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине шокированы быстрыми темпами продвижения российской армии на фронте. Об этом сообщают источники Forbes.

«Мы ожидали, что город Новогродовка будет взят в ближайшие дни. Но темпы продвижения российских войск превзошли наши ожидания, они не только не замедлились по мере приближения к городу, но даже ускорились», — передает Forbes со ссылкой на свои источники.

Ранее армия России освободила Камышевку в Донецкой Народной Республике. ВС РФ стремительно продвигаются на Покровском направлении, передает RT.

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На Украине шокированы быстрыми темпами продвижения российской армии на фронте. Об этом сообщают источники Forbes. «Мы ожидали, что город Новогродовка будет взят в ближайшие дни. Но темпы продвижения российских войск превзошли наши ожидания, они не только не замедлились по мере приближения к городу, но даже ускорились», — передает Forbes со ссылкой на свои источники. Ранее армия России освободила Камышевку в Донецкой Народной Республике. ВС РФ стремительно продвигаются на Покровском направлении, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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