Forbes: на Украине поражены темпом продвижения ВС РФ

Российские войска освобождают новые территории в зоне СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Украине шокированы быстрыми темпами продвижения российской армии на фронте. Об этом сообщают источники Forbes.
«Мы ожидали, что город Новогродовка будет взят в ближайшие дни. Но темпы продвижения российских войск превзошли наши ожидания, они не только не замедлились по мере приближения к городу, но даже ускорились», — передает Forbes со ссылкой на свои источники.
Ранее армия России освободила Камышевку в Донецкой Народной Республике. ВС РФ стремительно продвигаются на Покровском направлении, передает RT.
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