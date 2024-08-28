Власти Лангепаса не спешат выполнять обещания, данные врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку. Во время его визита в город мэр Сергей Горобченко заверил, что к 30 августа дорогу, которую в капитальном исполнении ждут многодетные семьи из микрорайона 4-а еще с 2012 года, должны отсыпать асфальтной крошкой. Кухарук побывал в Лангепасе еще 27 июля, и с тех самых пор местные дорожники так до конца и не разровняли кучи щебня и гранулята на объекте, рассказал URA.RU житель микрорайона Вячеслав Колбасюк.
«Пришел сезон дождей, микрорайон залило, и 25 августа обеспокоенные жители принялись выкладывать в сеть фото креативной рыбалки в лужах, пытаясь напомнить властям о себе. За два дня до окончания срока мэрия все же пригнала грейдер, который безуспешно попытался разровнять грязь, и дорожников, раскидавших крошку прямо в лужи. Что мешало провести работы в сухую погоду, неизвестно», — отметил активист.
Жители сняли видеоролик, на котором видно, что асфальтную крошку уложили в грязь неровным слоем. В мэрии в ответ на запрос URA.RU попытались объяснить это погодными условиями. «Ситуация сегодняшнего дня вызвана дождливой погодой и обильными осадками. Естественно, что отсутствие нормативного водоотвода делает свое дело. Тем не менее власти города приняли решение произвести временную частичную планировку ул. Строителей асфальтобетонной крошкой. Работы по планировке планируется выполнить до 30 августа 2024», — сообщили в пресс-службе администрации города.
Власти Лангепаса пообещали врио губернатора и жителям, что после актуализации проектно-сметной документации по строительству дороги, которая была разработана более 10 лет назад, они подадут заявку в округ на софинансирование. Плановый срок строительства проездов — 2025 год.
Ранее URA.RU писало, что житель Лангепаса устроил рыбалку в луже, надеясь напомнить администрации об отсыпке дороги в микрорайоне 4-а. Кучи щебня и асфальтной крошки появились за день до визита врио губернатора ХМАО в город.
Видео: Вячеслав Колбасюк для URA.RU
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