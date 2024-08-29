Мать троих детей Дурова заявила, что его лишили родительских прав

29 августа 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Россиянка Ирина Болгар, заявлявшая, что у нее от основателя Telegram Павла Дурова трое детей, рассказала, что отца лишили родительских прав в Швейцарии. До этого она подавала в суд соответствующий иск. «Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что основателя Telegram лишили родительских прав в Швейцарии», — передает РИА Новости, ссылаясь на заявление россиянки. Как уточнила сама Болгар, она самостоятельно подала иск на лишение Дурова родительских прав. Это произошло после того, как основатель Telegram лишил ее финансирования. Таким образом, отмечала экс-возлюленная Дурова, тот пытался заставить ее переехать в ОАЭ. До этого Болгар обвинила Дурова в том, что тот избивал собственных детей, пишет Vse42.ru. После этого она подала гражданский иск об опеке над их детьми в Швейцарии. Болгар подавала жалобу еще в 2023 году, передает 360.Ru. В настоящий момент того взяли под судебный надзор, сообщает телеканал «Царьград».