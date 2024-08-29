Ямальский авиаперевозчик поможет жителям вернуться из отпусков

Жители Надыма вернутся из Тюмени на просторных лайнерах
Авиакомпания «Ямал» увеличила провозную емкость на рейсы из Тюмени до Надыма и обратно на 30 августа. Дополнительные билеты уже в продаже, сообщает пресс-служба компании.
«Увеличили провозную емкость. Рейсы Тюмень — Надым; Надым — Тюмень 30 августа», — сообщает пресс-служба авиаперевозчика в официальном telegram-канале.
Ранее, компания увеличила количество мест на рейс из Москвы до Надыма и обратно на 29 августа. Также регулярно вводятся дополнительные рейсы на популярные направления.
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