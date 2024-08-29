Ямальский авиаперевозчик поможет жителям вернуться из отпусков

Авиакомпания «Ямал» увеличила провозную емкость на рейсы из Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Надыма вернутся из Тюмени на просторных лайнерах
Жители Надыма вернутся из Тюмени на просторных лайнерах Фото:

Авиакомпания «Ямал» увеличила провозную емкость на рейсы из Тюмени до Надыма и обратно на 30 августа. Дополнительные билеты уже в продаже, сообщает пресс-служба компании.

«Увеличили провозную емкость. Рейсы Тюмень — Надым; Надым — Тюмень 30 августа», — сообщает пресс-служба авиаперевозчика в официальном telegram-канале.

Ранее, компания увеличила количество мест на рейс из Москвы до Надыма и обратно на 29 августа. Также регулярно вводятся дополнительные рейсы на популярные направления.

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Авиакомпания «Ямал» увеличила провозную емкость на рейсы из Тюмени до Надыма и обратно на 30 августа. Дополнительные билеты уже в продаже, сообщает пресс-служба компании. «Увеличили провозную емкость. Рейсы Тюмень — Надым; Надым — Тюмень 30 августа», — сообщает пресс-служба авиаперевозчика в официальном telegram-канале. Ранее, компания увеличила количество мест на рейс из Москвы до Надыма и обратно на 29 августа. Также регулярно вводятся дополнительные рейсы на популярные направления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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