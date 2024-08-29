Полиция отпустила возможного поджигателя дома экоактивистки из Екатеринбурга

29 августа 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Пожар вспыхнул в ночь на 13 августа в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге полицейские отпустили Алексея Калимулина — предполагаемого поджигателя домов — активистки Елены Кольцовой и ее бывшего супруга — полковника МВД в отставке Владимира. Силовики не стали обращаться в суд для избрания меры пресечения мужчине. Об этом URA.RU сообщила Елена Кольцова. «Силовики мне сказали, что не будут держать его у себя. В суд для ареста они тоже не обращались», — сказала Кольцова. В каком статусе находится Калимулин, пока неясно. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. Пожар в садовом товариществе возле ТЦ «Мега» произошел в ночь на 13 августа. Кольцовы заявили, что это был поджог. Вскоре полицейские задержали Калимулина, который накануне угрожал Кольцовой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге полицейские отпустили Алексея Калимулина — предполагаемого поджигателя домов — активистки Елены Кольцовой и ее бывшего супруга — полковника МВД в отставке Владимира. Силовики не стали обращаться в суд для избрания меры пресечения мужчине. Об этом URA.RU сообщила Елена Кольцова. «Силовики мне сказали, что не будут держать его у себя. В суд для ареста они тоже не обращались», — сказала Кольцова. В каком статусе находится Калимулин, пока неясно. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. Пожар в садовом товариществе возле ТЦ «Мега» произошел в ночь на 13 августа. Кольцовы заявили, что это был поджог. Вскоре полицейские задержали Калимулина, который накануне угрожал Кольцовой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.