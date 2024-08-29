Полиция отпустила возможного поджигателя дома экоактивистки из Екатеринбурга

В Екатеринбурге полицейские отпустили Алексея Калимулина — предполагаемого поджигателя домов — активистки Елены Кольцовой и ее бывшего супруга — полковника МВД в отставке Владимира. Силовики не стали обращаться в суд для избрания меры пресечения мужчине. Об этом URA.RU сообщила Елена Кольцова.
«Силовики мне сказали, что не будут держать его у себя. В суд для ареста они тоже не обращались», — сказала Кольцова. В каком статусе находится Калимулин, пока неясно. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.
Пожар в садовом товариществе возле ТЦ «Мега» произошел в ночь на 13 августа. Кольцовы заявили, что это был поджог. Вскоре полицейские задержали Калимулина, который накануне угрожал Кольцовой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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