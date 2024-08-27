Названа причина пожара, уничтожившего дом полковника полиции в Екатеринбурге

Дома общественников Кольцовых в Екатеринбурге сгорели из-за поджога

28 августа 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Дознаватели пришли к выводу, что был поджог Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге дом полковника МВД подожгли умышленно. К такому выводу после экспертизы пришли дознаватели, определив причину ЧП. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал полковник полиции в отставке Владимир Кольцов, который вместе с бывшей женой пострадал из-за пожара. «Дело возбуждено [по поджогу]. То, что был поджог — однозначно, я не сомневаюсь. […] Мне надо крышу сделать, чтобы жить где-то», — сказал Кольцов. Бывшая супруга полковника — экоактивистка Елена Кольцова — тоже подтвердила эту информацию и поделилась фрагментом постановления от отдела полиции №9 Верх-Исетского района. «Полицейские сделали грамотно свою работу», — считает общественница. В документе уточняется, что на месте ЧП имеются признаки поджога. «Пожар произошел в темное время суток, в очаговой зоне признаков электрификации обнаружено не было, выявленные газоанализатором-течеискателем АНТ 3М признаки углеводорода и бензина», — сказано там. Пожар в садовом товариществе возле ТЦ «Мега» произошел в ночь на 13 августа. Сгорели дома экоактивистки Елены Кольцовой и ее бывшего мужа, полковника полиции в отставке Владимира Кольцова. Они сразу заявили, что жилища кто-то поджег. Вскоре полицейские действительно задержали сотрудника Уральского лесотехнического университета Алексея Калимулина, который накануне угрожал Кольцовой. По факту инцидента отделом полиции №9 Верх-Исетского района возбуждено уголовное дело. Пострадавшая активистка с детьми временно разместилась у соседей и будет заново на том же месте отстраивать дом. Подробно об инциденте, — в материале URA.RU. В постановлении названа причина пожара Фото предоставлено Еленой Кольцовой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге дом полковника МВД подожгли умышленно. К такому выводу после экспертизы пришли дознаватели, определив причину ЧП. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал полковник полиции в отставке Владимир Кольцов, который вместе с бывшей женой пострадал из-за пожара. «Дело возбуждено [по поджогу]. То, что был поджог — однозначно, я не сомневаюсь. […] Мне надо крышу сделать, чтобы жить где-то», — сказал Кольцов. Бывшая супруга полковника — экоактивистка Елена Кольцова — тоже подтвердила эту информацию и поделилась фрагментом постановления от отдела полиции №9 Верх-Исетского района. «Полицейские сделали грамотно свою работу», — считает общественница. В документе уточняется, что на месте ЧП имеются признаки поджога. «Пожар произошел в темное время суток, в очаговой зоне признаков электрификации обнаружено не было, выявленные газоанализатором-течеискателем АНТ 3М признаки углеводорода и бензина», — сказано там. Пожар в садовом товариществе возле ТЦ «Мега» произошел в ночь на 13 августа. Сгорели дома экоактивистки Елены Кольцовой и ее бывшего мужа, полковника полиции в отставке Владимира Кольцова. Они сразу заявили, что жилища кто-то поджег. Вскоре полицейские действительно задержали сотрудника Уральского лесотехнического университета Алексея Калимулина, который накануне угрожал Кольцовой. По факту инцидента отделом полиции №9 Верх-Исетского района возбуждено уголовное дело. Пострадавшая активистка с детьми временно разместилась у соседей и будет заново на том же месте отстраивать дом. Подробно об инциденте, — в материале URA.RU.