Улыбался и шутил: Дуров остался доволен решением суда о надзоре вместо ареста

Павел Дуров обрадовался вердикту парижского суда, который решил установить над ним судебный надзор вместо заключения под стражу. Об этом сообщил источник, близкий к основателю Telegram.
«Павел Дуров остался доволен решением парижского суда об установлении судебного надзора вместо реального ареста», — заявил источник, его слова передает Life. После заседания Дуров был замечен в хорошем настроении, шутя и улыбаясь.
Источник передает, что адвокат Дурова разрабатывает новую стратегию защиты. Она заключается в том, что Дуров не может нести ответственность за действия преступников, использующих его мессенджер, так же как и основатель Mercedes Карл Бенц не отвечает за аварии с участием автомобилей его бренда. По словам французского адвоката, судебный надзор за основателем Telegram может продлиться до окончания расследования, в том числе и до нескольких лет.
Павел Дуров был задержан во Франции, ему предъявили обвинение в десяти правонарушениях. Позже он был освобожден и внес залог в размере 5 млн евро, который запросил французский суд.
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