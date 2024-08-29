Улыбался и шутил: Дуров остался доволен решением суда о надзоре вместо ареста

Основатель Telegram Дуров доволен решением о судебном надзоре
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Адвокат Дурова разрабатывает новую стратегию защиты
Адвокат Дурова разрабатывает новую стратегию защиты Фото:

Павел Дуров обрадовался вердикту парижского суда, который решил установить над ним судебный надзор вместо заключения под стражу. Об этом сообщил источник, близкий к основателю Telegram.

«Павел Дуров остался доволен решением парижского суда об установлении судебного надзора вместо реального ареста», — заявил источник, его слова передает Life. После заседания Дуров был замечен в хорошем настроении, шутя и улыбаясь.

Источник передает, что адвокат Дурова разрабатывает новую стратегию защиты. Она заключается в том, что Дуров не может нести ответственность за действия преступников, использующих его мессенджер, так же как и основатель Mercedes Карл Бенц не отвечает за аварии с участием автомобилей его бренда. По словам французского адвоката, судебный надзор за основателем Telegram может продлиться до окончания расследования, в том числе и до нескольких лет. 

Павел Дуров был задержан во Франции, ему предъявили обвинение в десяти правонарушениях. Позже он был освобожден и внес залог в размере 5 млн евро, который запросил французский суд.

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Павел Дуров обрадовался вердикту парижского суда, который решил установить над ним судебный надзор вместо заключения под стражу. Об этом сообщил источник, близкий к основателю Telegram. «Павел Дуров остался доволен решением парижского суда об установлении судебного надзора вместо реального ареста», — заявил источник, его слова передает Life. После заседания Дуров был замечен в хорошем настроении, шутя и улыбаясь. Источник передает, что адвокат Дурова разрабатывает новую стратегию защиты. Она заключается в том, что Дуров не может нести ответственность за действия преступников, использующих его мессенджер, так же как и основатель Mercedes Карл Бенц не отвечает за аварии с участием автомобилей его бренда. По словам французского адвоката, судебный надзор за основателем Telegram может продлиться до окончания расследования, в том числе и до нескольких лет.  Павел Дуров был задержан во Франции, ему предъявили обвинение в десяти правонарушениях. Позже он был освобожден и внес залог в размере 5 млн евро, который запросил французский суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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