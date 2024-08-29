Полицейские ЯНАО задержали группу наркоторговцев из ХМАО

Полицейские Губкинского задержали трех торговцев наркотиками из ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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В Губкинском полиция задержала трех наркоторговцев
В Губкинском полиция задержала трех наркоторговцев Фото:

В Губкинском (ЯНАО) сотрудники отделения по борьбе с наркотиками ОМВД России задержали группу из трех человек, приехавших из ХМАО. Их подозревают в незаконной наркоторговле, сообщила пресс-служба окружного УМВД

«В ходе личного досмотра злоумышленников, обнаружены и изъяты 17 свертков из изолирующей ленты синего цвета, с веществом внутри, предположительно являющимся наркотическим средством. Злоумышленники намеревались сбыть вещество на территории города Губкинский», — сообщает пресс-служба окружной полиции в официальной группе в VK.

Проведенная экспертиза показала, что в свертках содержалось значительное количество запрещенных веществ — 23 грамма мефедрона. Следователи горотдела полиции возбудили уголовное дело. Двое мужчин и женщина, входящие в группу, взяты под стражу.

Ранее URA.RU рассказало, что жительница Ноябрьска была осуждена за торговлю наркотиками. Суд приговорил ноябрянку к пяти годам лишения свободы.

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В Губкинском (ЯНАО) сотрудники отделения по борьбе с наркотиками ОМВД России задержали группу из трех человек, приехавших из ХМАО. Их подозревают в незаконной наркоторговле, сообщила пресс-служба окружного УМВД «В ходе личного досмотра злоумышленников, обнаружены и изъяты 17 свертков из изолирующей ленты синего цвета, с веществом внутри, предположительно являющимся наркотическим средством. Злоумышленники намеревались сбыть вещество на территории города Губкинский», — сообщает пресс-служба окружной полиции в официальной группе в VK. Проведенная экспертиза показала, что в свертках содержалось значительное количество запрещенных веществ — 23 грамма мефедрона. Следователи горотдела полиции возбудили уголовное дело. Двое мужчин и женщина, входящие в группу, взяты под стражу. Ранее URA.RU рассказало, что жительница Ноябрьска была осуждена за торговлю наркотиками. Суд приговорил ноябрянку к пяти годам лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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