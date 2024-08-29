Полицейские ЯНАО задержали группу наркоторговцев из ХМАО

В Губкинском (ЯНАО) сотрудники отделения по борьбе с наркотиками ОМВД России задержали группу из трех человек, приехавших из ХМАО. Их подозревают в незаконной наркоторговле, сообщила пресс-служба окружного УМВД
«В ходе личного досмотра злоумышленников, обнаружены и изъяты 17 свертков из изолирующей ленты синего цвета, с веществом внутри, предположительно являющимся наркотическим средством. Злоумышленники намеревались сбыть вещество на территории города Губкинский», — сообщает пресс-служба окружной полиции в официальной группе в VK.
Проведенная экспертиза показала, что в свертках содержалось значительное количество запрещенных веществ — 23 грамма мефедрона. Следователи горотдела полиции возбудили уголовное дело. Двое мужчин и женщина, входящие в группу, взяты под стражу.
Ранее URA.RU рассказало, что жительница Ноябрьска была осуждена за торговлю наркотиками. Суд приговорил ноябрянку к пяти годам лишения свободы.
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