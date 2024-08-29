В Кургане без воды останутся школа и детские сады. Список

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Временно отключили воду в курганской микрорайоне
Временно отключили воду в курганской микрорайоне Фото:

В микрорайоне Кургана продолжаются работы по ремонту и восстановлению водопроводной сети. Во второй половине дня 30 августа будет проведена операция по врезке нового участка трубы диаметром 300 мм в уже существующую сеть. Это необходимо для улучшения качества водоснабжения в регионе.

Для проведения работ потребуется временно ограничить подачу воды в некоторых адресах микрорайона. Как сообщают в местных коммунальных службах, влиянию под ограничения попадут адреса, включая образовательные и административные здания. «Просим потребителей сделать запас воды», — отметили в коммунальных службах.

Отключение коснется следующих адресов:

  • 3 мкр.,4 (школа №7), 17 (д/сад №130), 20а, 21, 24, 26, 28а (д/сад №133), 30 (ТЦ), 30а (административное здание), 31, 32 (д/сад №7), 33, 33ст.1 (административное здание);
  • т/п №106.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на улице Краснодонская произошла авария на водопроводе, в результате чего несколько домов, включая здание ОМОН, остались без холодной воды. На месте работала бригада. 

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В микрорайоне Кургана продолжаются работы по ремонту и восстановлению водопроводной сети. Во второй половине дня 30 августа будет проведена операция по врезке нового участка трубы диаметром 300 мм в уже существующую сеть. Это необходимо для улучшения качества водоснабжения в регионе. Для проведения работ потребуется временно ограничить подачу воды в некоторых адресах микрорайона. Как сообщают в местных коммунальных службах, влиянию под ограничения попадут адреса, включая образовательные и административные здания. «Просим потребителей сделать запас воды», — отметили в коммунальных службах. Отключение коснется следующих адресов: Ранее URA.RU писало, что в Кургане на улице Краснодонская произошла авария на водопроводе, в результате чего несколько домов, включая здание ОМОН, остались без холодной воды. На месте работала бригада. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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