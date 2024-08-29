В микрорайоне Кургана продолжаются работы по ремонту и восстановлению водопроводной сети. Во второй половине дня 30 августа будет проведена операция по врезке нового участка трубы диаметром 300 мм в уже существующую сеть. Это необходимо для улучшения качества водоснабжения в регионе.
Для проведения работ потребуется временно ограничить подачу воды в некоторых адресах микрорайона. Как сообщают в местных коммунальных службах, влиянию под ограничения попадут адреса, включая образовательные и административные здания. «Просим потребителей сделать запас воды», — отметили в коммунальных службах.
Отключение коснется следующих адресов:
- 3 мкр.,4 (школа №7), 17 (д/сад №130), 20а, 21, 24, 26, 28а (д/сад №133), 30 (ТЦ), 30а (административное здание), 31, 32 (д/сад №7), 33, 33ст.1 (административное здание);
- т/п №106.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане на улице Краснодонская произошла авария на водопроводе, в результате чего несколько домов, включая здание ОМОН, остались без холодной воды. На месте работала бригада.
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