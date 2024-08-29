WSJ: самолет F-16, рухнувший на Украине, упал из-за ошибки пилота

Истребитель F-16 ВВС Украины потерпел крушение из-за ошибки пилота. Об этом сообщает американский чиновник. Самолет рухнул вскоре после того, как американские военные самолеты были доставлены на Украину.
«Скорее всего, крушение произошло в результате ошибки пилота», — заявил чиновник изданию Wall Street Journal. Он подтвердил потерю первого из поставленный на Украину F-16, а также исключил вариант, что самолет мог быть сбит огнем.
Ранее сообщалось, что по предположениям, российские военные впервые уничтожили американский истребитель F-16 на территории Украины. Инцидент произошел в районе аэропорта Староконстантинов, расположенного в Хмельницкой области, как сообщает Shot.
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