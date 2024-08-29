WSJ: самолет F-16, рухнувший на Украине, упал из-за ошибки пилота

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Украинский F-16 рухнул из-за ошибки пилота
Украинский F-16 рухнул из-за ошибки пилота Фото:

Истребитель F-16 ВВС Украины потерпел крушение из-за ошибки пилота. Об этом сообщает американский чиновник. Самолет рухнул вскоре после того, как американские военные самолеты были доставлены на Украину.

«Скорее всего, крушение произошло в результате ошибки пилота», — заявил чиновник изданию Wall Street Journal. Он подтвердил потерю первого из поставленный на Украину F-16, а также исключил вариант, что самолет мог быть сбит огнем.

Ранее сообщалось, что по предположениям, российские военные впервые уничтожили американский истребитель F-16 на территории Украины. Инцидент произошел в районе аэропорта Староконстантинов, расположенного в Хмельницкой области, как сообщает Shot.

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Истребитель F-16 ВВС Украины потерпел крушение из-за ошибки пилота. Об этом сообщает американский чиновник. Самолет рухнул вскоре после того, как американские военные самолеты были доставлены на Украину. «Скорее всего, крушение произошло в результате ошибки пилота», — заявил чиновник изданию Wall Street Journal. Он подтвердил потерю первого из поставленный на Украину F-16, а также исключил вариант, что самолет мог быть сбит огнем. Ранее сообщалось, что по предположениям, российские военные впервые уничтожили американский истребитель F-16 на территории Украины. Инцидент произошел в районе аэропорта Староконстантинов, расположенного в Хмельницкой области, как сообщает Shot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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