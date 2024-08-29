У силовиков появились вопросы к экс-главе департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Александру Лебедеву. На момент заключения скандальной сделки по закупке автобусов в Нижневартовске он был непосредственным руководителем первого замдиректора дептранса Андрея Середнева и начальницы управления транспорта Ольги Власовой, которые 22 августа стали фигурантами уголовного дела.
«В черном списке прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина, который он направил врио губернатора Кухаруку, указано, что руководство дептранса также должно быть привлечено к ответственности. Лебедев на момент заключения сделки был главой департамента. Расследованием уголовного дела занимаются также СК и ФСБ», — отмечает инсайдер URA.RU.
Лебедев покинул пост 15 февраля 2024 года и ушел на повышение в Томскую область. Проработал там недолго, всего пять месяцев, и губернатор Владимир Мазур уволил его со скандалом.
В распоряжении агентства имеется ряд документов, подтверждающий проведение проверки в отношении руководства департамента. В силовые ведомства направлены запросы. Ответы ожидаются.
Ранее URA.RU писало, что подозреваемых в отмывании денег на транспортной реформе ХМАО будут судить, как ОПГ. Кроме Власовой и Середнева, арестован подрядчик — гендиректор ООО «Автомаз» Тимур Мальцагов, по слухам, купивший после сделки новый Bentley.
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