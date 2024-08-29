ТАСС: следствие арестует люксовые иномарки и участок бывшего зама Шойгу Попова

Следствие планирует наложить арест на имущество бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Органы следствия обязательно наложат обеспечительный арест на имущество Попова. Это будут дорогостоящие машины, земельный участок в Подмосковье, а возможно, и еще какое-то имущество», — отметил источник.
В рамках следствия будет проведена оценка ущерба, причиненного действиями Попова. Среди прочего, у генерала в собственности числятся автомобили Mercedes-Benz A-Class A 200 и Toyota, а также земельный участок в Химкинском районе. Адвокат Попова Игорь Дюкин пока не располагает информацией о предстоящем аресте имущества своего подзащитного, подчеркивает агентство.
Ранее следствие установило, что Попов владеет несколькими квартирами, домами и участками в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. Общая стоимость всех объектов недвижимости, которые зарегистрированы на имя Попова, составляет более 500 миллионов рублей. Кто такой Павел Попов и в чем его подозревают — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.