29 августа 2024

ТАСС: следствие арестует люксовые иномарки и участок бывшего зама Шойгу Попова

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Бывший зам Шойгу Павел Попов подозревается в особо крупном мошенничестве
Бывший зам Шойгу Павел Попов подозревается в особо крупном мошенничестве Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Следствие планирует наложить арест на имущество бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Органы следствия обязательно наложат обеспечительный арест на имущество Попова. Это будут дорогостоящие машины, земельный участок в Подмосковье, а возможно, и еще какое-то имущество», — отметил источник.

В рамках следствия будет проведена оценка ущерба, причиненного действиями Попова. Среди прочего, у генерала в собственности числятся автомобили Mercedes-Benz A-Class A 200 и Toyota, а также земельный участок в Химкинском районе. Адвокат Попова Игорь Дюкин пока не располагает информацией о предстоящем аресте имущества своего подзащитного, подчеркивает агентство.

Ранее следствие установило, что Попов владеет несколькими квартирами, домами и участками в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. Общая стоимость всех объектов недвижимости, которые зарегистрированы на имя Попова, составляет более 500 миллионов рублей. Кто такой Павел Попов и в чем его подозревают — в материале URA.RU.

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Следствие планирует наложить арест на имущество бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Органы следствия обязательно наложат обеспечительный арест на имущество Попова. Это будут дорогостоящие машины, земельный участок в Подмосковье, а возможно, и еще какое-то имущество», — отметил источник. В рамках следствия будет проведена оценка ущерба, причиненного действиями Попова. Среди прочего, у генерала в собственности числятся автомобили Mercedes-Benz A-Class A 200 и Toyota, а также земельный участок в Химкинском районе. Адвокат Попова Игорь Дюкин пока не располагает информацией о предстоящем аресте имущества своего подзащитного, подчеркивает агентство. Ранее следствие установило, что Попов владеет несколькими квартирами, домами и участками в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. Общая стоимость всех объектов недвижимости, которые зарегистрированы на имя Попова, составляет более 500 миллионов рублей. Кто такой Павел Попов и в чем его подозревают — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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