Жительница Прикамья Арина Сергеева обнаружила в лесу съедобный гриб коралловидной формы — рамарию желтую. Своей находкой она поделилась в соцсети. Гриб этот встречается очень редко и во многих регионах находится под охраной.
«Место сбора — Красновишерский городской округ. Собранные грибы: белые (боровики), грузди и рамария желтая (ramaria flava)», — на слова Арины Сергеевой ссылается паблик «Грибы Пермского края 2024».
Рамария произрастает в лесах Карелии, встречается в горах Кавказа и в странах Центральной Европы. Считается съедобным грибом, но при употреблении его в пищу необходимо соблюдать меры предосторожности. Следует собирать только молодые экземпляры, использовать лишь основание, веточки — горчат.
Ранее URA.RU писало о сотруднике лесничества, который наткнулся на коралловый гриб, занесенный в Красную книгу. Также жительнице Перми посчастливилось найти съедобный гриб, который вырастает раз в пять лет. А другая пермячка обнаружили в черте города гриб, который считается деликатесом в Европе.
Считается, что вызревшие грибы этого вида не съедобны из-за сильной горечи
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Жительница Прикамья Арина Сергеева обнаружила в лесу съедобный гриб коралловидной формы — рамарию желтую. Своей находкой она поделилась в соцсети. Гриб этот встречается очень редко и во многих регионах находится под охраной. «Место сбора — Красновишерский городской округ. Собранные грибы: белые (боровики), грузди и рамария желтая (ramaria flava)», — на слова Арины Сергеевой ссылается паблик «Грибы Пермского края 2024». Рамария произрастает в лесах Карелии, встречается в горах Кавказа и в странах Центральной Европы. Считается съедобным грибом, но при употреблении его в пищу необходимо соблюдать меры предосторожности. Следует собирать только молодые экземпляры, использовать лишь основание, веточки — горчат. Ранее URA.RU писало о сотруднике лесничества, который наткнулся на коралловый гриб, занесенный в Красную книгу. Также жительнице Перми посчастливилось найти съедобный гриб, который вырастает раз в пять лет. А другая пермячка обнаружили в черте города гриб, который считается деликатесом в Европе.