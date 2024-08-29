Как правило, коралловидные грибы растут в лиственных, хвойных и смешанных лесах с августа по сентябрь (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Прикамья Арина Сергеева обнаружила в лесу съедобный гриб коралловидной формы — рамарию желтую. Своей находкой она поделилась в соцсети. Гриб этот встречается очень редко и во многих регионах находится под охраной.

«Место сбора — Красновишерский городской округ. Собранные грибы: белые (боровики), грузди и рамария желтая (ramaria flava)», — на слова Арины Сергеевой ссылается паблик «Грибы Пермского края 2024».

Рамария произрастает в лесах Карелии, встречается в горах Кавказа и в странах Центральной Европы. Считается съедобным грибом, но при употреблении его в пищу необходимо соблюдать меры предосторожности. Следует собирать только молодые экземпляры, использовать лишь основание, веточки — горчат.

Ранее URA.RU писало о сотруднике лесничества, который наткнулся на коралловый гриб, занесенный в Красную книгу. Также жительнице Перми посчастливилось найти съедобный гриб, который вырастает раз в пять лет. А другая пермячка обнаружили в черте города гриб, который считается деликатесом в Европе.

Считается, что вызревшие грибы этого вида не съедобны из-за сильной горечи vk.com, «Грибы Пермского края 2024»