29 августа 2024

Пермячка нашла в лесу редкий съедобный гриб коралловидной формы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы Юго-Западного лесопарка. Екатеринбург , лес, грибы, природа, несъедобный гриб, рогатик
Как правило, коралловидные грибы растут в лиственных, хвойных и смешанных лесах с августа по сентябрь (архивное фото) Фото:

Жительница Прикамья Арина Сергеева обнаружила в лесу съедобный гриб коралловидной формы — рамарию желтую. Своей находкой она поделилась в соцсети. Гриб этот встречается очень редко и во многих регионах находится под охраной.

«Место сбора — Красновишерский городской округ. Собранные грибы: белые (боровики), грузди и рамария желтая (ramaria flava)», — на слова Арины Сергеевой ссылается паблик «Грибы Пермского края 2024».

Рамария произрастает в лесах Карелии, встречается в горах Кавказа и в странах Центральной Европы. Считается съедобным грибом, но при употреблении его в пищу необходимо соблюдать меры предосторожности. Следует собирать только молодые экземпляры, использовать лишь основание, веточки — горчат.

Ранее URA.RU писало о сотруднике лесничества, который наткнулся на коралловый гриб, занесенный в Красную книгу. Также жительнице Перми посчастливилось найти съедобный гриб, который вырастает раз в пять лет. А другая пермячка обнаружили в черте города гриб, который считается деликатесом в Европе.

https://vk.com/lespr44?w=wall-59194142_52509&ysclid=m0g04of88b288075049
Считается, что вызревшие грибы этого вида не съедобны из-за сильной горечи

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Жительница Прикамья Арина Сергеева обнаружила в лесу съедобный гриб коралловидной формы — рамарию желтую. Своей находкой она поделилась в соцсети. Гриб этот встречается очень редко и во многих регионах находится под охраной. «Место сбора — Красновишерский городской округ. Собранные грибы: белые (боровики), грузди и рамария желтая (ramaria flava)», — на слова Арины Сергеевой ссылается паблик «Грибы Пермского края 2024». Рамария произрастает в лесах Карелии, встречается в горах Кавказа и в странах Центральной Европы. Считается съедобным грибом, но при употреблении его в пищу необходимо соблюдать меры предосторожности. Следует собирать только молодые экземпляры, использовать лишь основание, веточки — горчат. Ранее URA.RU писало о сотруднике лесничества, который наткнулся на коралловый гриб, занесенный в Красную книгу. Также жительнице Перми посчастливилось найти съедобный гриб, который вырастает раз в пять лет. А другая пермячка обнаружили в черте города гриб, который считается деликатесом в Европе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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