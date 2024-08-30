WSJ: Грузия послушалась Россию и отвернулась от Запада

WSJ: отказ Грузии от Запада стал большой идеологической победой РФ

30 августа 2024 в 07:54 Размер текста - 17 +

Закон об иноагентах в Грузии негативно повлиял на отношения с Западом, пишет WSJ Фото: Анна Майорова © URA.RU Протесты в Грузии, вызванные принятием закона «О прозрачности иностранного влияния», оказали негативное влияние на перспективы развития отношений между Тбилиси и Западом. Так, Грузия послушалась Россию и сменила геополитическую ориентацию нации, за что Запад наложил на страну санкции и лишил интеграции в Евросоюз. Подобное стало большой идеологической победой российской стороны, сообщил бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Новость по теме «Ответ на глупую и враждебную политику»: почему Грузию лишили интеграции в ЕС и наложили санкции «Для России в идеологическом плане это огромная, огромная победа», — заявил Маргвелашвили, его слова передает The Wall Street Journal . Также глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили отметил, что главной причиной санкций с западной стороны является отказ Грузии открыть «второй фронт» против РФ и стать «пушечным мясом». Грузия столкнулась с усилением разрыва с Западом после введения строгих ограничений на иностранное финансирование неправительственных организаций, СМИ и гражданского общества. Закон был назван «О прозрачности иностранного влияния» и принят 14 мая. Оппозиция назвала его «российским», отмечая сходство с законодательством РФ об «иностранных агентах», принятым в 2012 году. В связи с принятием подобного закона в Грузии вспыхнули протесты, митингующие требовали переформирования парламента и отставки правительства. Закон также вызвал критику со стороны Евросоюза и США. Неправительственные организации заявили о нежелании регистрироваться в реестре, считая неправомерным определение их как организаций, действующих в интересах иностранной силы. В ответ на это представители правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» подчеркнули, что такое определение справедливо для компаний, получающих финансирование из-за рубежа, и что от них требуется лишь финансовая прозрачность. Закон вводит следующие положения: организации, в том числе СМИ и НКО, получающие более 20% своего годового дохода из-за рубежа, будут признаваться иностранными агентами. Они должны зарегистрировать этот статус и ежегодно предоставлять отчетность по своим доходам. При этом дипломаты, консулы и должностные лица иностранных государств не подпадают под ограничения, предусмотренные данным законом. Также за нарушение положений закона предусмотрен штраф в размере около 9,5 тысяч долларов. Также грузинское правительство продвигает закон, направленный на запрет «пропаганды» ЛГБТ* (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны), что является частью стратегии поддержки «традиционных ценностей». Эти меры находят отражение в политике президента России Владимира Путина. Законопроект «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» был одобрен 78 депутатами, при этом необходимый кворум составлял 50 голосов, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Протесты в Грузии, вызванные принятием закона «О прозрачности иностранного влияния», оказали негативное влияние на перспективы развития отношений между Тбилиси и Западом. Так, Грузия послушалась Россию и сменила геополитическую ориентацию нации, за что Запад наложил на страну санкции и лишил интеграции в Евросоюз. Подобное стало большой идеологической победой российской стороны, сообщил бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили. «Для России в идеологическом плане это огромная, огромная победа», — заявил Маргвелашвили, его слова передает The Wall Street Journal. Также глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили отметил, что главной причиной санкций с западной стороны является отказ Грузии открыть «второй фронт» против РФ и стать «пушечным мясом». Грузия столкнулась с усилением разрыва с Западом после введения строгих ограничений на иностранное финансирование неправительственных организаций, СМИ и гражданского общества. Закон был назван «О прозрачности иностранного влияния» и принят 14 мая. Оппозиция назвала его «российским», отмечая сходство с законодательством РФ об «иностранных агентах», принятым в 2012 году. В связи с принятием подобного закона в Грузии вспыхнули протесты, митингующие требовали переформирования парламента и отставки правительства. Закон также вызвал критику со стороны Евросоюза и США. Неправительственные организации заявили о нежелании регистрироваться в реестре, считая неправомерным определение их как организаций, действующих в интересах иностранной силы. В ответ на это представители правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» подчеркнули, что такое определение справедливо для компаний, получающих финансирование из-за рубежа, и что от них требуется лишь финансовая прозрачность. Закон вводит следующие положения: организации, в том числе СМИ и НКО, получающие более 20% своего годового дохода из-за рубежа, будут признаваться иностранными агентами. Они должны зарегистрировать этот статус и ежегодно предоставлять отчетность по своим доходам. При этом дипломаты, консулы и должностные лица иностранных государств не подпадают под ограничения, предусмотренные данным законом. Также за нарушение положений закона предусмотрен штраф в размере около 9,5 тысяч долларов. Также грузинское правительство продвигает закон, направленный на запрет «пропаганды» ЛГБТ* (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны), что является частью стратегии поддержки «традиционных ценностей». Эти меры находят отражение в политике президента России Владимира Путина. Законопроект «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» был одобрен 78 депутатами, при этом необходимый кворум составлял 50 голосов, передает RT.